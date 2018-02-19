Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taviz yok ezer geçeriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hem müzakere ederiz hem operasyonları sürdürürüz” sözleriyle Türkiye-ABD ilişkilerini özetledi ve uyardı: Dostluğa kollarımız açık, düşmanın kimliğine bakmayız. Hedefimizden taviz yok, ezer geçeriz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Ankara 6. Olağan İl Kongresi’nde “Bize dostluk gösterene, yüreğimiz de kollarımız da açıktır. Bize husumet besleyenin, istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit edenin ise ne kimliğine ne cesametine bakarız. Allah’ın yardımı, milletimizin cesareti, dostlarımızın duasıyla da ezer geçeriz, hiç bu işin şakası yok” dedi.
Türk milletinin bu desteğinden aldıkları güçle karşısındakilerin ne yaptığına, ne dediğine değil, kendi hedeflerinin ne olduğuna baktıklarını ve bu doğrultuda yürüdüklerini ifade eden Erdoğan, “Bize dostluk gösterene, yüreğimiz de kollarımız da açıktır. Bize husumet besleyenin, istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit edenin ise ne kimliğine ne cesametine bakarız. Allah’ın yardımı, milletimizin cesareti, dostlarımızın duasıyla da ezer geçeriz, hiç bu işin şakası yok” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son günlerde bize uzatılan hiçbir dostluk elini havada bırakmadığımızı sizler de görüyorsunuz. Meseleleri diyalogla, suhulet ve aklıselimle çözmek isteyenlere karşı biz de müspet bir tavır sergiliyoruz. Ama şu gerçeği de hiç kimse aklından çıkarmamalıdır. Söz elbette önemlidir, değerlidir; konuşmak müzakere etmek belirli konularda anlaşmak elbette kıymetlidir. Fakat biz asıl neticeye bakarız, asıl uygulamaya bakarız, asıl sahada ne olup bittiğine bakarız. Yani hem müzakere ederiz hem de sahadaki operasyonlarımızı sürdürürüz. Çünkü bizim hiçbir operasyonumuz, hiçbir talebimiz meşruiyet sınırlarının dışında değildir. Dolayısıyla bu süreçte kendine çekidüzen vermesi, yaptıklarını sigaya çekmesi, eksiklerini tamamlayıp yanlışlarını düzeltmesi gerekenler karşımızdakilerdir. Bu ilişkilerde karşılıklı bazı küçük jestler, elbette mümkündür. Bir kez daha tekrarlıyorum, asıl hedeflerimizden, asıl iddialarımızdan, asıl beklentilerimizden verecek en küçük bir tavizimiz yoktur.”
BIÇAK KEMİĞE DAYANDI
“Türkiye olarak kimsenin hakkına girmedik ki geri adım atalım, kimsenin verdiğimiz sözlerle yaptığımız işler arasında dağlar gibi farklar ortaya çıkmadı ki düzeltmeye gidelim. İşte Afrin’de sabır sabır sabır...” diyen Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Obama döneminde Zeytinlik Harekatı olarak değerlendirilen o süreci Sayın Obama ile defalarca konuştuk. Ama hep aldatıldık. Bir değil, iki değil, üç değil, hep aldatıldık. Yaptık, yapıyoruz, yaptık yapıyoruz, geldik bu döneme. Olacaksa olacak, olmayacaksa kendi göbeğimizi kesmek zorundayız dedik. Niye? Oradan kalkıp da kendini bilmez PYD/YPG bu teröristler, kalkar bizim topraklarımıza eğer oralardan roketler atarlarsa oralarda bizim şehitlerimiz olursa biz kalkıp buna sabredemeyiz. İşte 100’e yakın şehidimiz oldu. Artık dedik ki bitti bu iş. Bıçak kemiğe dayandı ve hakkımıza girildi. Verilen sözler yerine getirilmedi, arkamızdan işler çevrildi. ”
HEPSİNİ GÖMÜYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi, PKK’sı da DEAŞ’ı da PYD’si de hepsi gömülmeye başladı. Biz ne dedik? ‘Bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz’ dedik. Gömdük mü, gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. Ya buraları bırakıp gidecekler o kendilerine ellerini açanlara, veyahut da silahları gömecekler, üzerine de betonu atacaklar” ifadelerini kullandı.
SİLAHI BİZE DEĞİL TERÖRİSTE VERDİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim ‘müttefik’ diye baktıklarımız, inanın bunlara (PYD/YPG) uçak hariç, çünkü uçağı zaten kendileri kullanıyor, her tür silahı verdiler. Zırhlı taşıyıcılara varıncaya kadar hepsini verdiler, hala veriyorlar. Konuştuğumuz zaman da ‘Biz bu tür silahlar vermiyoruz.’ diyorlar. Yapmayın, veriyorsunuz, bunların hepsini biliyoruz, adım adım takip ediyoruz, biliyoruz” dedi. Konuşmasında, “Kötü komşu ev sahibi yapar.” sözünü hatırlatan Erdoğan,
“Biz bunlardan silahlı İHA istiyorduk, bize diyorlardı ki ‘Kongre izin vermedi.’ Tabanca, polisimize tabanca istiyoruz, ‘Kongreden izin çıkmadı.’ Arkadaşlara talimat verdim, bundan sonra bir tane silah almayacaksınız. Zira bu silahları zaten biz üretiyoruz. Fakat silahlı insansız hava aracını da silahsız insansız hava aracını da artık biz üretiyor muyuz? Elhamdülillah, şimdi bizim silahlı insansız hava araçlarımız işte Afrin’de bunlara kan kusturuyor evelallah” diye konuştu.
İLMEK İLMEK DOKUYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Partisinin Ankara 6. Olağan İl Kongresi’nin yapılacağı salona gelişinde dışarıda bekleyen partililere seslendi.Erdoğan, “Unutmayın. Biz 780 bin kilometrekareye 18 milyon kilometrekareden geldik. Şimdi 780 bin kilometrekareyi ilmek ilmek dokuyoruz, dokuyacağız” dedi.
TERÖRİSTLERİ SAKLADIĞINIZ YETER
Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz Amerika’ya dedik ki ‘Gel, Rakka’ya biz beraber girelim, DEAŞ’a karşı beraber orada biz bu mücadeleyi verelim. Biz sizinle stratejik ortağız ama unutmayın siz terör örgütü PYD/YPG ile beraber hareket ederseniz, bir terör örgütü bir başka terör örgütüyle beraber yok edilmez. Dolayısıyla tarih sizi bununla anacaktır.’ dedik kendilerine. Onlara teslim edilen binlerce kamyon ve uçak dolusu silahlar, verilen eğitimler, sağlanan destekler inkar edilmesin ve bu politikadan da derhal vazgeçilsin. Artık bunların hepsini biliyoruz, hepsi artık kaydımızda. Hamdolsun bizim terör örgütlerinin her çeşidiyle baş edecek gücümüz, imkanımız, kabiliyetimiz var. Yeter ki terör örgütlerinin yanında hiçbir müttefikimizin askeri ve personeli olmasın. ”
SENARYO VE OYUNLARI BOŞA ÇIKARDIK
Erdoğan, Türkiye’nin bin yıldır bu coğrafyada büyük tehditlerin üstesinden geldiğinin altını çizerek “Arkasındaki destekler çekildiği zaman bu terör örgütlerini tepelemek bizim için adeta leblebi-çekirdek kolaylığındadır. Bütün dünyayı titreten DEAŞ ile gerçek anlamda savaşan ve kazanan tek ülke Türkiye’dir” diye konuştu. PKK’nın, dünyanın en cani terör örgütlerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “PKK’yı arkasındaki onca desteğe rağmen 34 yıldır yerden yere çalan, tüm oyunları, tüm senaryoları boşa çıkartan yine Türkiye’dir. Hatırlarsanız bir zamanlar ülkemizin diplomatlarını haince, alçakça şehit eden bir terör örgütü vardı, sonra bir anda sesi soluğu duyulmaz hale geldi, adeta ortadan yok oldu. ”
KAHRAMAN İKİ SABRİ TANIDIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde vurulan 32 yaşındaki 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz’ü ziyaret ettiğini anımsatarak, 46 kez ameliyat edilen Gündüz’ün Salı günü tekrar ameliyat edilerek, bacağının dizden altının kesileceğini bildirdi. Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Ben iki Sabri tanıdım. Birisi bu Sabri, ayağı kesiliyor. Diğeri kendini tankın altına atan Sabri. Onu da çok ameliyat ettiler. Yurt dışına gönderdik, dil tahsili yapıyor. İnşallah ilahiyattan da bilgisayar, bilişim teknolojisi, bu alanda insan olurmuş bunu görecekler. Çok vasıflı, kaliteli. O yürekler var ya o yürekler. Böyle gençler olduktan sonra birileri kalkıyor diyor ki ‘Gençlik şöyle, gençlik böyle.’ Evelallah bizim gençliğimiz dimdik ayakta. ”
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