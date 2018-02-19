Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taviz yok ezer geçeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Ankara 6. Olağan İl Kongresi’nde “Bize dostluk gösterene, yüreğimiz de kollarımız da açıktır. Bize husumet besleyenin, istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit edenin ise ne kimliğine ne cesametine bakarız. Allah’ın yardımı, milletimizin cesareti, dostlarımızın duasıyla da ezer geçeriz, hiç bu işin şakası yok” dedi.

Türk milletinin bu desteğinden aldıkları güçle karşısındakilerin ne yaptığına, ne dediğine değil, kendi hedeflerinin ne olduğuna baktıklarını ve bu doğrultuda yürüdüklerini ifade eden Erdoğan, “Bize dostluk gösterene, yüreğimiz de kollarımız da açıktır. Bize husumet besleyenin, istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit edenin ise ne kimliğine ne cesametine bakarız. Allah’ın yardımı, milletimizin cesareti, dostlarımızın duasıyla da ezer geçeriz, hiç bu işin şakası yok” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son günlerde bize uzatılan hiçbir dostluk elini havada bırakmadığımızı sizler de görüyorsunuz. Meseleleri diyalogla, suhulet ve aklıselimle çözmek isteyenlere karşı biz de müspet bir tavır sergiliyoruz. Ama şu gerçeği de hiç kimse aklından çıkarmamalıdır. Söz elbette önemlidir, değerlidir; konuşmak müzakere etmek belirli konularda anlaşmak elbette kıymetlidir. Fakat biz asıl neticeye bakarız, asıl uygulamaya bakarız, asıl sahada ne olup bittiğine bakarız. Yani hem müzakere ederiz hem de sahadaki operasyonlarımızı sürdürürüz. Çünkü bizim hiçbir operasyonumuz, hiçbir talebimiz meşruiyet sınırlarının dışında değildir. Dolayısıyla bu süreçte kendine çekidüzen vermesi, yaptıklarını sigaya çekmesi, eksiklerini tamamlayıp yanlışlarını düzeltmesi gerekenler karşımızdakilerdir. Bu ilişkilerde karşılıklı bazı küçük jestler, elbette mümkündür. Bir kez daha tekrarlıyorum, asıl hedeflerimizden, asıl iddialarımızdan, asıl beklentilerimizden verecek en küçük bir tavizimiz yoktur.”

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

“Türkiye olarak kimsenin hakkına girmedik ki geri adım atalım, kimsenin verdiğimiz sözlerle yaptığımız işler arasında dağlar gibi farklar ortaya çıkmadı ki düzeltmeye gidelim. İşte Afrin’de sabır sabır sabır...” diyen Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Obama döneminde Zeytinlik Harekatı olarak değerlendirilen o süreci Sayın Obama ile defalarca konuştuk. Ama hep aldatıldık. Bir değil, iki değil, üç değil, hep aldatıldık. Yaptık, yapıyoruz, yaptık yapıyoruz, geldik bu döneme. Olacaksa olacak, olmayacaksa kendi göbeğimizi kesmek zorundayız dedik. Niye? Oradan kalkıp da kendini bilmez PYD/YPG bu teröristler, kalkar bizim topraklarımıza eğer oralardan roketler atarlarsa oralarda bizim şehitlerimiz olursa biz kalkıp buna sabredemeyiz. İşte 100’e yakın şehidimiz oldu. Artık dedik ki bitti bu iş. Bıçak kemiğe dayandı ve hakkımıza girildi. Verilen sözler yerine getirilmedi, arkamızdan işler çevrildi. ”

HEPSİNİ GÖMÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi, PKK’sı da DEAŞ’ı da PYD’si de hepsi gömülmeye başladı. Biz ne dedik? ‘Bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz’ dedik. Gömdük mü, gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. Ya buraları bırakıp gidecekler o kendilerine ellerini açanlara, veyahut da silahları gömecekler, üzerine de betonu atacaklar” ifadelerini kullandı.