Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör koridorunun önünü kestik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Baktık ki dertleri terörizmle mücadele değil. Fırat Kalkanı ile terör koridoru projesine ilk darbeyi vurduk. Zeytin Dalı Harekatı ile bu koridoru Akdeniz’e bağlama çabasının önünü kestik” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun ve Trabzon 6. Olağan İl Kongrelerine katıldı. Önce Giresun ardından da Trabzon’da halka hitap eden Erdoğan, daha önce belirttiği metal yorgunluğun Afrin harekatı ile ‘diriliş’e dönüştüğünü kaydetti.
MÜNBİÇ’İ TESLİM EDİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon’daki konuşmasında şu mesajları verdi: “Terör örgütünün Münbiç’e ilk geldiği 2016 yılındaki görüşmelerimizde sayın Obama dönemi. Başkanlarından, Dışişleri ve Savunma Bakanlarına, Ulusal güvenlik danışmanlarından Genel Kurmay başkanlarına kadar her seviyede verilen sözler vardı. Yönetim değişmiş olabilir ama devlette devamlılık esastır. Amerika’nın bir önce Münbiç’in denetimini terör örgütünden alıp, bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Münbiç’i alt yapısı ve üst yapısıyla ayağa kaldırır, ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa, o zaman bu işi bölge halkıyla birlikte biz yapmak mecburiyetinde kalırız.Biz müttefiklerimize silah doğrultmayız ama gördüğümüz her teröristi affetmez indiririz. Aynı şey Kuzey Irak için de geçerli. Eğer terör örgütünden temizlenmezse operasyon bizim için kaçınılmazdır. Teröristlerin cirit attığı yerde egemenlik lafı etmek boş iştir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bize tehdit oluşturan teröristleri halleder geçeriz. Sınırlarımız boyunca yığılan terör örgütünün üzerine sonuna kadar gideceğiz.”
TUZAKLARI PARÇALADIK
Konuşması sırasında tam karşısında asılı duran “Reis bizi Münbiç’e götür, Afrin’den bir şey anlamadık” pankartını gören Erdoğan “Tam da karşıma koymuşlar. Trabzon burası. ‘Bizi Münbiç’e götür, Afrin’den bir şey anlamadık’ İnşallah hayırlısı olsun. Götürmeden işi bitirelim. Türkiye’yi büyütme, Türk milleti güçlendirme mücadelemizde önümüze hem içerdi hem dışarıda çok engel çıkartıldı, çıkartılıyor. Ülkemizin sadece son 4-5 yılını şöyle gözümüzün önünden geçirdiğimizde hangi badireleri atlattığımızın Hangi oyunları bozduğumuzu hangi tuzakları parçaladığımızı görebiliriz. Bölgemizde uzun zamandır yaşanan kaosu ısrarla ve bilinçli şekilde ülkemize sirayet ettirmek isteyenlerin senaryolarını hep boşa çıkardık” dedi.
O KORİDORA DARBE
“Suriye’de hayatta kalma mücadelesi veren Türkmen kardeşlerimize yardım için gönderdiğimiz TIR’ların önünü içimizdeki hain işbirlikçileri vasıtasıyla kesip görüntüleri ile bizi köşeye sıkıştırmaya çalıştılar. Bunu yapanlar tek misyonu ülkemize karşı düşmanlık olan bir terör örgütüne 5 bin TIR ve 2 bin kargo uçağı dolusu silahı teslim etti. Tabi bununla da kalmayarak aynı terör örgütü ile işbirliği içinde bölgemizin altını üstüne getirmek pahasına güya mücadele ettikleri DEAŞ’lıların sıkıştıkları Rakka’dan güvenle başka yerlere geçmelerine yardım ettiler. Baktık ki bunların derdi terörizmle mücadele değil bölgemizi yeniden tanzim etmek için kararımızı verdik ve sahaya girdik. İlk olarak Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridoru projesine ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekatı ile bu koridoru Akdeniz’e bağlama çabasının önünü kestik. İnşallah kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak bu hareketi hedefine ulaştıracağız. Türkiye’nin gittiği her yere huzur, güven ve düzen getirdiğini gören bölgedeki kardeşlerimiz ülkemiz lehine gösteriler yaparak terör hamilerine adeta şamar üstüne şamar vuruyorlar.”
BÜROKRASİYE UYARI
“Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. Buradan açıkça söylüyorum; sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat, bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var.Bürokrasinin içerisinde ve dışarısında bu ülkeye ve millete hizmet edecek çok yetişmiş insanımız var. Türkiye’nin kaybedeceği tek bir saniyesi bile yoktur. Her alanda çok çalışmak ve hızlı hareket etmek zorundayız. Geçmişte yapılan yanlışların ve zaafların faturasını biz ödüyoruz. Savunma sanayinde yıllarca bu ülkede ciddi anlamda bir iş yapılmamış. Şayet bizim bizzat himayemize aldığımız 2004 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz hamleler olmasa inanın bana şu operasyonların hiçbirini yapamazdık. Bugün dahi mercek altına aldığımız bir çok konuda hala ciddi eksiklerle ve ciddi sabotajlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.”
YAZICIOĞLU’NU ANDI
“Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehadetinin 9. Yıldönümünde rahmetle anıyorum. Yaşadığımız her hadisede yokluğunu tekrar tekrar hissediyoruz.”
Türkiye-AB Zirvesi’ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Varna’da yapılacak Türkiye-AB Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan zirvede batı ülkelerinin Suriye’de terör örgütlerine verdiği desteği gündeme getireceğini belirterek “Batılı bize akıl vermeye çalışıyor. O aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kaydı var. Zaten onlarla Varna’da bir araya geleceğiz. Hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim. Bu millet gururlu bir millet. Bu milletin gururu ile kimsenin oynamaya hakkı ve selahiyeti yoktur. Dik daracağız” dedi.
SİNCAR’DA OPERASYON
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da Hayri Gür Spor Salonu’ndaki kongre öncesinde kendisini salon dışında bekleyenlere seslendi. Erdoğan, “Afrin ile iş bitmeyecek. PKK’lılar Sincar’a doğru gittiler. ‘Oraya da gireceğiz’ dedim. Oraya da operasyonlar başladı. İçeride ve dışarıda teröristlerle mücadele. Bizim derdimiz teröristler ile biz bir işgal devleti değiliz” diye konuştu.
DUYGULANDIRAN PANKART
Trabzon kongresinin yapıldığı salonda annesi Tenzile Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan ve kendisinin fotoğraflarının yer aldığı, “Bu millet size minnettardır, böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için” yazılı pankart Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandırdı. Erdoğan, “Bir tarafta saygıdeğer babacığım, öbür tarafta sevgili anneciğim. Böyle bir portreyi hazırlamanız beni çok duygulandırdı” ifadesini kullandı.
Dünyanın en çapsız anamuhalefeti ile uğraşıyoruz
Trabzon’dan önce Giresun’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Allah’ın izniyle aziz milletimizin teveccühüyle 2019’da AK Parti’yi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. Onun için MHP’li kardeşlerimizle el ele vererek, omuz omuza vererek dayanışma içerisinde inşallah 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, ümmetin, milletin birliğini, beraberliğini zirveye taşıtacağız. 2019 seçimlerinde elde edeceğimiz başarılarla tarihin akışını değiştirecek, Türkiye’de siyasetin rotasını yeniden belirleyeceğiz.”
FETÖ REHİN ALMIŞ DURUMDA
“Son 15 yılda nasıl ülkemizin en büyük imkanı AK Parti gibi bir iktidar tarafından yönetilmekse maalesef en büyük talihsizliği de Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir ana muhalefet partisine sahip olmasıdır. Bu bizim için talihsizliktir. Türkiye’de bunca hizmeti hayata geçirirken aynı zamanda dünyanın en çapsız anamuhalefet partisi ile de uğraşmak zorunda kalıyoruz. Biz Türkiye’yi hedefleri ile buluşturmanın kavgasını verirken, anamuhalefet ise sanal gündemlerle milletimizi oyalamaya çalışıyor. Biz birkaç cephede birden istikbal ve istiklal mücadelesi yürütürken, CHP ve başındaki zat iftiralarla, yalan yanlış bilgilerle çok daha vahimi FETÖ’nün eline tutuşturduğu paçavralar ile siyaseti rehin almaya çalışıyor. ”
DOĞU GUTA’DAN FERYAT
“Doğu Guta’da bu sabah oradan bir lider hanımefendinin mektubunu aldım. ‘Ne olur sayın Cumhurbaşkanım Afrin’de attığınız adımları Doğu Guta’da da atın’ diyor. ‘Artık bizim dayanma gücümüz kalmadı’ diyor. ‘250 bin kişilik Doğu Guta’da şuanda 20 bin kişi kaldık’ diyor. ‘Herkes Doğu Guta’yı terk ediyor, boşaltıyor, bizim de akıbetimiz ne olacak belli değil’. Ama bu bay Kemal gibileri çark etmekte üstlerine kimse yok. Bir gece öncesine kadar ‘Afrin’e girmeyelim’ diyenlerin ertesi gün özür dilemek yerine arka arkaya mesaj yayınlamalarının takdirini ise milletimden bekliyorum. Ancak ne oldu Afrin düştü, bu sefer başladılar Silahlı Kuvvetlere, Genel Kurmay’a tebrik göndermeye. Zerre kadar ufkunuz olsa bu yanlışın içine düşmezsiniz. İnanın bu ülkenin bir evladı olarak iktidar partisinin genel başkanı olarak aynı zamanda bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak bunların çapsızlıkları karşısında utanıyorum.”
Giresun’da kadın ve erkeklerden oluşan gençler, er kıyafetleriyle asker selamı verdi.
Millete ihanet edeni affetmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da kongrenin yapılacağı 19 Eylül Kapalı Spor Salonu’na gelişinde alandaki Giresunlular’a seslendi. Erdoğan, “Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Dereler’de inlerine gireceğiz dedik mi dedik. Girdik mi? Gömdük mü? Şimdi de devam ediyoruz. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz” dedi.
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