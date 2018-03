Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör koridorunun önünü kestik 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun ve Trabzon 6. Olağan İl Kongrelerine katıldı. Önce Giresun ardından da Trabzon’da halka hitap eden Erdoğan, daha önce belirttiği metal yorgunluğun Afrin harekatı ile ‘diriliş’e dönüştüğünü kaydetti.

MÜNBİÇ’İ TESLİM EDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon’daki konuşmasında şu mesajları verdi: “Terör örgütünün Münbiç’e ilk geldiği 2016 yılındaki görüşmelerimizde sayın Obama dönemi. Başkanlarından, Dışişleri ve Savunma Bakanlarına, Ulusal güvenlik danışmanlarından Genel Kurmay başkanlarına kadar her seviyede verilen sözler vardı. Yönetim değişmiş olabilir ama devlette devamlılık esastır. Amerika’nın bir önce Münbiç’in denetimini terör örgütünden alıp, bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Münbiç’i alt yapısı ve üst yapısıyla ayağa kaldırır, ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa, o zaman bu işi bölge halkıyla birlikte biz yapmak mecburiyetinde kalırız.Biz müttefiklerimize silah doğrultmayız ama gördüğümüz her teröristi affetmez indiririz. Aynı şey Kuzey Irak için de geçerli. Eğer terör örgütünden temizlenmezse operasyon bizim için kaçınılmazdır. Teröristlerin cirit attığı yerde egemenlik lafı etmek boş iştir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bize tehdit oluşturan teröristleri halleder geçeriz. Sınırlarımız boyunca yığılan terör örgütünün üzerine sonuna kadar gideceğiz.”

TUZAKLARI PARÇALADIK

Konuşması sırasında tam karşısında asılı duran “Reis bizi Münbiç’e götür, Afrin’den bir şey anlamadık” pankartını gören Erdoğan “Tam da karşıma koymuşlar. Trabzon burası. ‘Bizi Münbiç’e götür, Afrin’den bir şey anlamadık’ İnşallah hayırlısı olsun. Götürmeden işi bitirelim. Türkiye’yi büyütme, Türk milleti güçlendirme mücadelemizde önümüze hem içerdi hem dışarıda çok engel çıkartıldı, çıkartılıyor. Ülkemizin sadece son 4-5 yılını şöyle gözümüzün önünden geçirdiğimizde hangi badireleri atlattığımızın Hangi oyunları bozduğumuzu hangi tuzakları parçaladığımızı görebiliriz. Bölgemizde uzun zamandır yaşanan kaosu ısrarla ve bilinçli şekilde ülkemize sirayet ettirmek isteyenlerin senaryolarını hep boşa çıkardık” dedi.

O KORİDORA DARBE

“Suriye’de hayatta kalma mücadelesi veren Türkmen kardeşlerimize yardım için gönderdiğimiz TIR’ların önünü içimizdeki hain işbirlikçileri vasıtasıyla kesip görüntüleri ile bizi köşeye sıkıştırmaya çalıştılar. Bunu yapanlar tek misyonu ülkemize karşı düşmanlık olan bir terör örgütüne 5 bin TIR ve 2 bin kargo uçağı dolusu silahı teslim etti. Tabi bununla da kalmayarak aynı terör örgütü ile işbirliği içinde bölgemizin altını üstüne getirmek pahasına güya mücadele ettikleri DEAŞ’lıların sıkıştıkları Rakka’dan güvenle başka yerlere geçmelerine yardım ettiler. Baktık ki bunların derdi terörizmle mücadele değil bölgemizi yeniden tanzim etmek için kararımızı verdik ve sahaya girdik. İlk olarak Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridoru projesine ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekatı ile bu koridoru Akdeniz’e bağlama çabasının önünü kestik. İnşallah kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak bu hareketi hedefine ulaştıracağız. Türkiye’nin gittiği her yere huzur, güven ve düzen getirdiğini gören bölgedeki kardeşlerimiz ülkemiz lehine gösteriler yaparak terör hamilerine adeta şamar üstüne şamar vuruyorlar.”

BÜROKRASİYE UYARI

“Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. Buradan açıkça söylüyorum; sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat, bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var.Bürokrasinin içerisinde ve dışarısında bu ülkeye ve millete hizmet edecek çok yetişmiş insanımız var. Türkiye’nin kaybedeceği tek bir saniyesi bile yoktur. Her alanda çok çalışmak ve hızlı hareket etmek zorundayız. Geçmişte yapılan yanlışların ve zaafların faturasını biz ödüyoruz. Savunma sanayinde yıllarca bu ülkede ciddi anlamda bir iş yapılmamış. Şayet bizim bizzat himayemize aldığımız 2004 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz hamleler olmasa inanın bana şu operasyonların hiçbirini yapamazdık. Bugün dahi mercek altına aldığımız bir çok konuda hala ciddi eksiklerle ve ciddi sabotajlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.”

YAZICIOĞLU’NU ANDI

“Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehadetinin 9. Yıldönümünde rahmetle anıyorum. Yaşadığımız her hadisede yokluğunu tekrar tekrar hissediyoruz.”