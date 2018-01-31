Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristin yanında kim var bakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada bugün Türkiye’nin ve Türk milletinin bir kez daha tüm dünyayı adaletiyle, ihsanıyla, merhametiyle, sevgisiyle kucaklamak için yola çıktığını söyledi. Erdoğan, “Bizi bu kutlu yoldan ne sınırlarımıza dizilen teröristler ne içimize sokulan FETÖ gibi, PKK gibi ihanet çeteleri ne de adeta beşinci kol faaliyeti yürüten tipler döndüremeyecektir. Rabbim ülkemizin, milletimizin, devletimizin yardımcısı olsun” dedi. Erdoğan, tüm dostların, mağdurların esenliği için de mücadele verdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

KİM VAR BAKMAYIZ

“Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimsenin haksız ve gereksiz yere canına kastetmek gibi bir düşüncemiz asla yoktur. Bıcak kemiğe dayanana kadar sabretmemizin sebebi 6-7 yıldır bu oldu. Ama bu noktadan sonra artık kimseyi de gözümüz görmez. Sınırlarımızdaki terör tehdidi tamamen ortadan kalkana, halen ülkemizde bulunan 3,5 milyona yakın Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız. Teröristlerin bulundukları yerleri boşaltıp boşaltmamak orada bulunanların bileceği iştir. Biz öyle alavere dalavereyle değil, açıkça ilan ettiğimiz şekilde yanlarında kimin olup olmadığına bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Kimse bizden kendi sözlerine kendileri değer vermeyenlerin beyanlarına göre hareket etmemizi beklemesin.”

GAFLETE, ZAVALLILIK

Erdoğan, CHP’nin ‘başındaki zevat ve onun şürekası ekibin’ icraatlarıyla ana muhalefet partisinin adeta ‘ana hıyanet partisi’ne dönüştüğünü söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘Sen bir tane delikli tüfek yapamazsan, nasıl savaşacaksın’ sözlerini hatılatan Erdoğan “Gaflete bak, zavallılığa bak. Türkiye bunları çoktan aştı. Onlar sizin ecdadınızın veya sizinkilerin zamanına ait olan bir süreçti. Artık biz bunları yapıyoruz” dedi. Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan yerli silahların TV’lerde haberlerde yayınlandığını ifade eden Erdoğan şunları kaydetti: “Diyelim ki bize olan husumeti muvazenesini bozmuş, onun için böyle konuşuyor; peki, işi ecdadımıza hakarete vardırmasına ne diyeceğiz? Neymiş efendim ‘Osmanlı hiçbir şey üretmemiş. Her şey Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş. Sonra gelenler onları da batırmış.’ Bunun adı idrak tutulması değilse düpedüz yalancılıktır, iftiradır.”

TARİH DERSİ VERDİ

“Şimdi bu zata şöyle hızlı ve özet bir tarih dersi vermek artık vacip oldu” diyen Erdoğan “İstanbul’da ‘Tophane’ diye bir semt var. Yalnız Kağıthane’yi Kağıttepe’ye çevirdiği gibi buraya da ‘Toptepe’ filan demeye kalkmasın. Buranın adı 500 yıldır Tophane. Acaba bu zat Tophane isminin nereden geldiğini biliyor mu?” dedi. İstanbul’un fethinin hemen ardından burada kurulan dökümhanelerde devrin en gelişmiş toplarının üretildiğini; dönemin en hızlı en etkili savaş gemilerinin Osmanlı tersanelerinde üretildiğini ifade eden Erdoğan şunları söyledi:

TOPHANE-İ AMİRE

“Bu zatın, Cumhuriyetle birlikte kurulduğunu sandığı Makine KimyaEndüstrisi Kurumu 1950’de bu isimle faaliyete geçmiştir. Ondan önceki ismi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü. Osmanlı dönemindeki son ismi İmalatı Harbiyeyi Umumiye Müdürlüğü. Bir önceki ismi Tophane-i Amire Nazırlığı, ondan önceki ismi de Tophane-i Amire Müşirliği’dir. Bay Kemal, bunları duydun mu? Cumhuriyet döneminde yapılan iş, başkentin Ankara’ya taşınmasına paralel olarak askeri fabrikalar işinde Anadolu’nun ortasının tercih edilmesidir. Üstelik bu kurum, en büyük atağını, öyle onun anlattığı gibi CHP döneminde değil, Demokrat Partili yıllarda yaşamıştır. Demin bahsettiğim ecdat, o bizim, ruhuyla bu işe sahip çıkan ecdadımız. Yoksa bunun zihniyetinin ceddi olan takım değil.”

15 YILDA BÜYÜK ATAK

Erdoğan, Türkiye’nin son 15 yılda gerçekleştirdiği savunma sanayi atağının sayesinde Zeytin Dalı Harekatı’nın yapılabildiğini belirterek “Hamdolsun ülkemiz şu anda 6 milyar dolarlık üretim ve 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesi bulunan bir savunma sanayisine sahiptir” dedi.