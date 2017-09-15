Beyaz Saray: Cumhurbaşkanı Erdoğan - ABD Başkanı Donald Trump 21 Eylül Perşembe günü görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştireceği görüşme tarihi belli oldu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin 21 Eylül Perşembe günü gerçekleşeceğini söyledi.

Dün basın karşısında soruları cevaplayan Cumhuraşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Erdoğan ile Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) zirvesinde başbaşa bir görüşme gerçekleştireceklerini açıklamıştı.