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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu gece telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki lider arasındaki telefon görüşmesinin bu gece saat 00.05'de başladığını açıkladı. 

 

 

 

 

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