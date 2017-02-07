Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu gece telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki lider arasındaki telefon görüşmesinin bu gece saat 00.05'de başladığını açıkladı.
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