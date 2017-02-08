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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan PKK/PYD'ye desteğin kesilmesini istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinde, terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan terör örgütü PKK/PYD'ye desteğin kesilmesini istedi.

  • DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bazı detaylar Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından paylaşıldı. İki liderin, El-Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldı. 
 
Cumhurbaşkanlı kaynaklarından alınan bilgilere göre; telefon görüşmesi son derece olumlu ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede müttefiklik ve yakın işbirliği vurgusu ön plana çıktı. Terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları gündeme geldi. ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konularda daha yakın işbirliği içerisinde olmak istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a başkanlık görevinde başarılar diledi. 15 Temmuz darbe girişimine değinerek ABD'nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olmasını beklediğini söyledi. Erdoğan, PKK ile mücadelenin önemine dikkat çekti, ABD'nin PYD/YPG'ye destek vermemesi gerektiğini söyledi. İki lider, El-Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldı. Türkiye-ABD arasında ekonomik işbirliğinin artırılması için atılacak adımlar görüşüldü. CIA Direktörü Mike Pompeo, ilk yurtdışı ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edecek. Erdoğan ve Trump en kısa zamanda görüşme konusunda mutabık kaldı.

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