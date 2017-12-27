Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Ennasır ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Tunus’ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Tunus Meclis Başkanı Muhammed Ennasır ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik ediyor.