Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milletinin iradesini esir alabilecek hiçbir dünyevi güç yoktur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tozkoparan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Güngören 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 54 ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" diyen Güngören'e teşekkür etti.

Gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, gerekse AK Parti iktidarları sürecinde kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Güngören'in, 16 Nisan'da da vefasını ispat ettiğini belirten Erdoğan, ahde vefa gösteren, demokrasiye, milli iradeye, geleceğine sahip çıkan herkese şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başlamasıyla beraber sokaklara, meydanlara koşan, göğüslerini yiğitçe tanklara, toplara karşı koyan ve demokrasiye özellikle siper eden Güngörenlilere teşekkürlerini sundu.

"Daha çok kapıya 'tık, tık, tık' yapacağız"

"Güngören burada reisinin yanında sloganları atan gençlere, "Hep beraberiz" karşılığını veren Erdoğan, "Yüzde 54 yetmez değil mi? Onun için daha çok çalışacağız, onun için daha çok kapıya 'tık, tık, tık' yapacağız." dedi.

Ülkenin istiklaline kast edildiği o karanlık geceyi, Güngörenlilerin cesaretiyle, mücadelesiyle, apaydınlık bir güne çevirdiğini anlatan Erdoğan, "Sizler, İstanbul'un diğer ilçelerindeki kardeşlerimle beraber Türk demokrasi tarihine altın harflerle işlenen bir destan yazdınız o gece. Bağımsızlığı söz konusu olduğunda, bu milletin neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Dost, düşman herkes artık bir gerçeği kabul ediyor. Türk milletinin iradesini esir alabilecek, bu millete diz çöktürebilecek, korkutacak, sindirecek, pranga vuracak hiç bir dünyevi güç yoktur. Bunu gördüler." diye konuştu.

Sultan Fatih'in 5,5 asır önce yaktığı fetih ateşinin, hala gönülleri ısıtmaya devam ettiğini aktaran Erdoğan, 7 düvele "Çanakkale geçilmez" denilen o inanç ve ruhun, bu topraklarda hala dimdik ayakta olduğunu söyledi.

'Türkiye'yi hedeflerine ulaşmaktan kimse alıkoyamaz'

"Bizler bu şekilde kararlı durdukça, birbirimize kenetlendikçe, Türkiye'yi hedeflerine ulaşmaktan kimse alıkoyamaz" diyen Erdoğan, "Biz işte bu salondaki gibi Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Arap, Boşnak hiç bir ayrım yapmaksızın, birbirimizi Allah için sevmeye devam ettikçe, fitne girişimlerinin hiçbiri işe yaramaz. Merhum Akif'in ifadesiyle 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez'." ifadelerini kullandı.

Gençlerin "Reis bizi Münbiç'e götür" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vakti, saati geldiğinde, gerektiğinde, istişarelerimizi yaparız. Eğer gerekirse önce ben yürüyeceğim, ondan sonra siz yürüyeceksiniz. Böyle yürüyeceğiz." dedi.

Güngören'e böyle bir kapalı spor salonunun yakışmadığını dile getiren Erdoğan, "Herhalde bunu belediye başkanının yapması lazımdı. 3 bin 500 kişilik kapalı spor salonu eylül ayında açılacak. Hayırlı olsun." dedi.

İktidara gelişlerinin üzerinden 15 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, milletin hala en çok AK Parti'ye güvendiğini vurgulayan Erdoğan, "İlk günkü heyecanla durmak yok. Vatandaşlarımız hem kendi geleceğini hem de ülkemizin istikbalini partimizde görüyor, Türkiye'yi hayalleriyle, hedefleriyle buluşturacak yegane hareketin işte karşımdaki bu kadro olduğunu görüyor. Bunun için de bize ve size çok büyük umutlar bağlıyor. Hangi sebeple olursa olsun, bu umutları boşa çıkarmaya hakkımız yok." diye konuştu.