Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl sonu ya da 2018'in başında Kanal İstanbul'un temelini atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Sırp iş adamlarına hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu yıl sonu ya da 2018'in başında Kanal İstanbul'un temelini atacağız' dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.