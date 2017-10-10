Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl sonu ya da 2018'in başında Kanal İstanbul'un temelini atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Sırp iş adamlarına hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu yıl sonu ya da 2018'in başında Kanal İstanbul'un temelini atacağız' dedi.