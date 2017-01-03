Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu(Türk-İş) heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık bir saat sürerken, Cumhurbaşkanlığı'nın internet adresinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin bilgi ve fotoğraf paylaşıldı.
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