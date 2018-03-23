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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-AB Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart'ta AB Komisyon ve Konsey Başkanları tarafından Bulgaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesi'ne katılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart'ta AB Komisyon ve Konsey Başkanları tarafından Bulgaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesi'ne katılacak.
 
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Varna'da gerçekleştirilecek zirvede, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci, 18 Mart Göç Mutabakatı’ndan bu yana belli başlı konularda kaydedilen ilerlemeler ve bundan sonra atılması gereken somut adımlar hakkında görüş alış verişinde bulunacağı belirtildi.
 
Zirvenin ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirilmesi, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması için de önemli bir fırsat teşkil edeceği vurgulandı.
 
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret vesilesiyle Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesinin öngörüldüğü de bildirildi.

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