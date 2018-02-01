Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretli öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili düzenleme yapılacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda önemli açıklamalar yapan Erdoğan, ücretli öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili de bir düzenlemenin yapılacağının müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen programa, 24 ilin AK Parti'li milletvekilleri katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.
Ücretli öğretmenlere müjde
OHAL Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim komisyona güvenimiz tam. Ne karar çıkarsa uyacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili de bir düzenlemenin yapılacağının müjdesini verdi..
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