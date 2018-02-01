Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretli öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili düzenleme yapılacak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda önemli açıklamalar yapan Erdoğan, ücretli öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili de bir düzenlemenin yapılacağının müjdesini verdi.