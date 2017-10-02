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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ve Sırbistan’a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 09-10 Ekim 2017 tarihlerinde Ukrayna, 10-11 Ekim tarihlerinde Sırbistan’ı ziyaret edecek.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı ve Kuzey Irak’ta yaşananları görüşmek üzere 4 Ekim’de İran’a yapacağı ziyaretin ardından 09-10 Ekim tarihlerinde Ukrayna, 10-11 Ekim tarihlerinde Sırbistan’ı ziyaret edecek.

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