Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ve Sırbistan’a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı ve Kuzey Irak’ta yaşananları görüşmek üzere 4 Ekim’de İran’a yapacağı ziyaretin ardından 09-10 Ekim tarihlerinde Ukrayna, 10-11 Ekim tarihlerinde Sırbistan’ı ziyaret edecek.