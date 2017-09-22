Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ümmete yeni bir uyanış gerek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika’daki Müslüman Toplumuyla Buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

EN ALÇAK SALDIRI: Türkiye 15 Temmuz’da tarihin en alçak saldırılarından birine maruz kaldı. FETÖ devletimize, ülkemize ve milletimize yönelik bir darbe girişimi başlattı. Milletimizle birlikte demir bir yumruk gibi FETÖ’nün başına inerek bu girişimi bertaraf ettik. Bu hain yapılanlamanın elebaşı Pensilvanya’da hayatını sürdürüyor. Amerika’nın pek çok yerinde bu terör örgütüne bağlı okullar, dernekler ve şirketler faaliyet gösteriyor. Konuya ilişkin bilgileri Amerikalı muhataplara 85 koli belge gönderdik. FETÖ elebaşının ve mensuplarının iadesiyle ilgili maalesef henüz bir netice alamadık.

HEDEFLERİ: Ülkemize karşı Batı medyasında büyük bir karalama kampanyası yürütülüyor. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele üzerinden ülkemiz yıpratılmaya çalışılıyor. Zamanla diğer ülkelerle birlikte Amerika’nın da FETÖ’nün ve iş birliği yaptığı diğer terör örgütlerinin gerçek yüzünü göreceğine inanıyorum.

KATİL DEMEDİK: Myanmar’da 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman adeta soykırım uğruyor. Biz hiçbir zaman ‘Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü’ diye bir ifade kullanmadık. Katliamı Budistler yapıyor ama biz bunu kullanmadık. Budistleri dünyaya şirin gösterenler, ‘İslami terör’ ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz? Kimse DEAŞ’ı İslam olarak, Müslüman olarak ifade etmesin. DEAŞ’ın İslam’la falan alakası yoktur, terör örgütüdür.

OYUNU BOZACAĞIZ: Dünyanın her yerinde, farklı inanç gruplarına mensup kişiler tarafından düzenlenen terör eylemleri yaşanıyor. Ancak yalnızca fail Müslüman olduğunda, bunun adının “İslami terör” olarak ifade ediliyor. Bugüne kadar hiç ‘Hristiyan terörü’, ‘Yahudi terörü’, ‘Budist terörü’, ‘ateist terörü’ diye bir şey işittiniz mi? Duyamazsınız, çünkü sadece eylemci Müslümansa inancıyla sıfatlandırılır, değilse hiç sözü edilmez. Bu tavır asla iyi niyetli değil, küresel İslamofobinin bir parçasıdır. Batı ülkelerinde ve hatta global düzeyde İslam’la terör kavramlarını eşleştirme, aynı parantezin içine alma çabasının ürünüdür. Bu oyunu birlikte bozacağız.

İNSANLIĞIN İMTİHANI: Arakanlılara elimizden gelen yardımı yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Tabii son gelişmeler, aldığım bilgiler, anlatılan manzaralar, çekilen videolar... Kahrolmamak mümkün değil. Arakan Müslümanlarının durumu, “insanlığın, özellikle İslam dünyasının imtihanıdır. Bir halkın kendi topraklarından adeta kazınmaya çalışılması insanlık suçudur. Acil önlem alınmazsa Bosna veya Ruanda’da yaşananlar neyse benzer bir felaketi yaşamamız an meselesidir. Türkiye olarak bu meselenin sona kadar takipçisi olacağız.

ÜMMETE YENİ BİR DİRİLİŞ UYANIŞ GEREK

Müslümanların maruz kaldıkları zulümlerin böylesine sessizce karşılanması gerçekten içimizi acıtıyor. Birlikten rahmet, ayrılıktan azap doğar mesajını anlamaya ve uygulamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımızın bulunduğu günlerden geçiyoruz. Yaşadığımız krizler İslam dünyasının yeni bir silkinişe, yeni uyanışa ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Müslümanlar olarak İslam’ın sahih ilkeleri ve uygulamalarıyla bütünleşerek kendimize yeni bir gelecek inşa etmeliyiz. Peygamberimizin vefatının ardından İslam dünyasında ortaya çıkan ve günümüze kadar gelen ihtilafları aşacak, bu büyük birikimi en doğru şekilde değerlendirilecek bir dirilişi hep birlikte başlatmalıyız. Bunun yolu itikadi sapmalara karşı çelik gibi sert, yorum farklılıklarına karşı ise olabildiğince hoşgörülü olmaktan geçiyor.

UYANIK OLMALIYIZ

Teröre bulaşan her örgütün aynı zamanda itikadi bir sapma içinde olduğu da bir gerçektir. Müslüman toplumların kanaat önderleri, alimleri, arifleri ve yöneticileri terörün kaynağı olan itikadi sapkınlığa karşı uyanık olmalı. Bu çerçevede kesin bir tavır sergilemeyen tarih önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır.

Akrep sokar hain ihanet eder

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta “TURKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği”ne katıldı. FETÖ ile mücadeleyi anlatan Erdoğan, şu mesajları verdi:

MANKURTLAR: Beynini Pensilvanya’da yaşayan bir şarlatana ipotek etmiş bu mankurtların neler yapabileceklerini hep beraber gördük. Bunların içinde proflar da var, bunların içinde multimilyarder zenginler de var ama bunların hiçbiri kar etmiyor. Satmaksa, iradeyi ve aklı kiraya vermekse verdiğin andan itibaren işte tablo bu olacaktır. Ruhunu 1 dolara satışa çıkaran bu insan müsveddeleri 15 Temmuz gecesi bize tarihimizin en büyük ihanetini yaşattı.

HAİNLİK BAKİ: Bu hainlerin elebaşlarına baktığınızda birçoğunun iyi eğitim aldığını, iyi okullarda okuduğunu, ülkemizin en kritik kurumlarında görev yaptıklarını görüyorsunuz. Eğitim belki cehaleti alıyor ama hainlik, karaktersizlik, soysuzluk baki kalıyor.

İHANET ÇUKURU: Vatanına, milletine, bağrından çıktığı topluma aidiyetini kaybedenin varacağı yer ihanet çukurudur. Yüzlerce vatan evladının şehit olmasına zemin hazırlayanları bizler affedemeyiz, Allah’ın affetmediğini kul olarak bizim affetme yetkimiz yoktur. İhanet kimsenin yanına kar kalmaz. Türk adaletinden firar ettiklerini düşünen korkaklar bir gün mutlaka döktükleri kanın hesabını vereceklerdir. Fetocular kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, dünyanın neresine kaçarsa kaçsınlar kullanılma sürelerinin ne zaman dolacağının endişesiyle daima korku içinde, zelil bir şekilde yaşayacaklardır.

TURKEN BAŞKANI: ERDOĞAN MAZLUMLARIN SESİ OLDU

TURKEN Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel gala yemeğinde programın açılış konuşmasını TURKEN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Behram Turan yaptı. Erdoğan’ın tarihe çok önemli notlar bırakacak söylemlerini büyük bir gururla izlediklerini belirten Turan, “Sayın Cumhurbaşkanımız BM 72. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla her zaman olduğu gibi küresel barış ve dünyadaki mazlumların sesi oldu” dedi. TURKEN Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bayraktutar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin iştirak ettiği geleneksel gala yemeğinin sonunda katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la hatıra fotoğrafı çektirdi.

TRUMP: ERDOĞAN’I TANIMAK BÜYÜK ŞEREF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Lotte New York Palace Otel’de bir araya geldi. Görüşme öncesi liderler kısa bir açıklama yaptı. Erdoğan, “İnanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız” ifadesini kullandı. Trump ise “Arkadaşım olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tanımak büyük bir şeref ve ayrıcalık. O, dünyanın zor bir bölgesinde çalışıyor. Çok, çok ilgili ve açık olmak gerekirse çok puan topluyor ve ABD ile de birlikte çalışıyor. Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var. Bence biz şu anda hiç olmadığımız kadar yakınız ve bunun büyük bir bölümü kişisel ilişkilerle alakalı” dedi. Erdoğan’a teşekkür eden Trump, açıklamasını “Sizi ABD’de görmek büyük bir şeref” sözüyle tamamladı. Daha sonra basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

TEZKEREYLE SÜREÇ ÇOKFARKLI OLUR

Erdoğan: Meclis’ten yurt dışına asker gönderme kararını çıkaracağız. O zaman süreç farklı gelişir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters’a verdiği özel mülakatta, gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı:

ABD ADIM ATMALI: FETÖ ile ilgili 85 koliyi bunlara verdik. Temenni ederim ki stratejik ortağımız olan ABD yanlışı süratle giderir ve bizim ülkede devlete karşı darbe girişiminde bulunan, 15-16 Temmuz bu iki gün içerisinde benim 250 vatandaşımın ölmesine neden olan, parlamentomuzu bombalayan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombalayan bu alçaklara karşı bizim atılması gereken adımları atmamızda yardımcı olması gerekir. Bu gerçekleri ABD görmezse kim görecek.

PKK DA ÖRGÜTLENİYOR:PKK aynı şekilde burada örgütleniyor. PKK’nın da burada çok ciddi bir örgüt ağı var. ABD gibi adeta demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkede teröristlerin barındığını görmek bizi üzmektedir.

PYD İLE İTTİFAK:Bir terör örgütünü yok etmek için başka bir bir başka terör örgütünü kullanmanın doğru olduğuna ben kesinlikle inanmıyorum ve bu aklı verenlerde bence yanıltmanın politikasını gütmüşlerdir.

MGK TOPLANACAK:Milli Güvenlik Kurulu toplantımızı yapacağız hemen arkasından da Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Tabii bütün bunlarla beraber atacağımız yeni bir adım daha var. Bu adımda hiç gecikmeden buradaki yaptırımlar neler olacak, bunların hepsini Milli Güvenlik Kurulunda etraflıca görüşeceğiz. Bunu şu anda söylemem doğru olmaz. Bu yaptırımların zamanlaması, yol haritası ne olacak, bütün bunları gerek Milli Güvenlik Kurulunda gerekse Bakanlar Kurulunda görüşmek suretiyle açıklamasını da Bakanlar Kurulu toplantısından sonra hükümetimiz yapacaktır.

YENİ BİR ADIM VAR:Şu anda gündeme gelen yeni bir adım daha var. Cumartesi günü de hükümetimizin yurt dışına asker gönderme kararı söz konusu. Bunu parlamentoya getirecek. Dolayısıyla parlamento olağanüstü toplantıya çağrılmak suretiyle parlamentodan yurtdışına asker gönderme kararını çıkaracağız ve bunun çıkarılmasıyla da buradaki şu andaki süreç çok daha farklı bir istikamette gelişecektir.

TAVIRLARI ŞAŞIRTTI:Alman halkıyla aslında bir sorunumuz yok. Sorun Alman yönetiminindeki bazılarının yanlış davranışları ve Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı takındıkları tavırdan kaynaklı ve ki bunların içinde eski dost bildiğimiz arkadaşlar var. Hepsi politik yaklaşımlarla yani Türkiye’ye karşı olursak bize daha çok oy gelir düşüncesiyle bize saldırdılar ve bunlar bizi şaşırttı.

ALMANYA İLE İLİŞKİ DÜZELECEK: Dikkat edin bu süreç içerisinde Merkel bana göre, çok daha önemli bir politika gütmüştür. Merkel hiç bir saldırıya girmemiştir. Almanya ile ilişkilerimizin düzeleceğine inanıyorum.