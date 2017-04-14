Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniter yapının en büyük savunucusu biz olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Biz Konya ile birbirimizi tanırız. Aramızdaki muhabbetin üzerine kimseye de söz söyletmeyiz. Konya'yla aramıza kimseyi koymayız. Bizim Konya ile bağımız ta Selçuklu'ya kadar gider. Ankara'da şu anda kullandığımız Cumhurbaşkanı Külliyesi'nin kurcusu olduğum partinin Ankara'daki genel merkez binasını ve daha çok eseri Selçuklu motifleriyle modern binalar olarak inşa ettirdik. Hamdolsun bu tarz milletimiz tarafından da benimsendi. Artık ülkemizde bu tarz binaların yükseldiğini görüyoruz. Biz Konya'nın geçmişine ve bugüne sahip çıkarken CHP Konyalı vekilin söylediği sözleri duydunuz değil mi?

SEN SENİ BİL! BİLMEZSEN HADDİNİ PATLATIRLAR ENSENİ

Neymiş evet diyenleri İzmir'den denize dökeceklermiş. Samsun'dan girip Sivas, Amasya, Sakarya ey gafil seni Samsun'a sokmazlar. Haddini bil haddini! Bilmezsen haddini patlatırlar eseni! Bunu böyle bil! Sen bu milleti, bu ülkeyi ne zannediyorsun sen? Bunca yıl Konya'nın ekmeğini yemiş, suyunu içmiş birisi nasıl olup da böyle zırvalar bilemiyorum. Ama eminim ki Konyalı bu densize Pazar günü haddini bildirecektir. Bunlar tamamen pusulayı şaşırmış durumda. Milletimizin özü çürük olanlarla işi olmaz, Konyalı'nın ise hiç olmaz. Bunların derdi büyük. Türkiye'nin yönetim sistemi değişince artık milletin karşısına çıkacak yüzleri kalmayacağını çok iyi biliyorlar.

BU HAYSİYET VE ŞAHSİYET FUKARALARIN DERSİ VERİLECEK Göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı, makarnacı diyerek bu millete hakaret edip memleketin yönetiminde söz sahibi olma dönemi bitiyor. Bundan sonra hükümetler otel lobilerinde, Güneş Motellerde şurada burada, medya patronun yanındaki pazarlıklarla değil sandıkta doğrudan milletle olacak. Milletin gönlüne girerek ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanının bu zihniyetten çıkması mümkün değildir. Hz. Mevlana ne diyor: "İki şey mühimdir, birincisi okyanus gibi bol haysiyet, ikincisi Elif gibi dimdik şahsiyet"... Konya 16 Nisan'da bu haysiyet ve şahsiyet fukaralarına dersini vermeye hazır mı? 16 Nisan Pazar akşamı inşallah bu ülkenin bayramı olacak. Bunu anlamayanlar olabilir, varsın anlamasınlar. Benim milletim anlıyor ya, bu önemli. PUSULADA BAYAZ, AK, EVET DEMEKTİR! ANLIYORSUNUZ!

Bu seçimde sandıkta oy pusulası, parti amblemi yok. Sadece beyaz ve kahverengiden oluşan bir kağıt var. Pusulada beyaz Ak. Demek ki beyaz'da, ak'ta, evet'te buluşuyoruz. Pazar günü vatandaşlarımızdan mutlaka sandığa gitmelerini, oylarını kullanmalarını istirham ediyorum. Oy kullanırken mührü vurmaktan zarfa koymaya, sandığa atmaya kadar titiz olmalarını rica ediyorum.

AGİT KALKMIŞ RAPOR VERECEKMİŞ SEN HADDİNİ BİL!

Avrupa'da AGİT diye bir örgüt var. Bunlar kalkmışlar Türkiye'de evet çıkarsa burada sıkıntıların olduğu anlamına gelir diyor. Rapor verecekmiş. Sen haddini bil. Heryerde evet varmış, hayır görmemiş. Haddini bil, sen kimsin ya! Böyle bir rapor veremezsin. Sen bunu çalışmayan partinin yönetimine söyle. Raporu versen de vermesen de Pazar akşamı bu millet gereğini yapacaktır evelallah! Biz Pazar akşamı itibarıyla bu işi milletçe bitireceğiz. Davamız büyük, aşkımız millet, derdimiz memleket.

"ERDOĞAN'DAN SONRA NE OLACAK?" DİYOR BENİ ÇOK SEVİYOR!

Beni çok seviyor ha! Ne diyor "Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak?" diyor. Muhabbeti bayağı iyi. Her fırsatta Anayasa Mahkemesi'ni yol ettiler. Mahkeme mahkeme dolaştılar. Tek gayeleri hükümeti iş yapamaz hale getirmekti. Sürekli gensoru, gensoru, gensoru. Akşam gensoru, sabah gensoru. 1950'den bu güne 484 gensoru verilmiş. Bunların 4 tanesi kabul 480'i reddedilmiş. Bu niçin yapılıyor? Çalıştırmamak içni. Bundan sonra gensoru yok! Gensoru, güvenoyu kimin, milletin. Bunların en büyük hedefleri hizmet ve eserleri sabote etmek. Türkiye'nin zarar görmesini hedefleyen bu muhalefet anlayışı bitecek. Biz anayasa değişikliğini kendimiz için değil, ülkemizin geleceği için istediğimizi söylüyoruz.

BUNLAR SÜREKLİ MİLLETE TAKOZ OLMAYI NİYE TERCİH ETTİLER

Nerelerde tıkanılıklık yaşandığını, neye ihtiyaç duyulduğunu çok iyi biliyoruz. Esasen anayasa ve onunla birlikte yönetim sistemi konusu bugünün konusu değil. En son 6-7 yıldır bu konu neredeyse gündemden hiç düşmemiştir. Milletimiz için böylesine hayati bir meselede katkı vermek yerine sürekli takoz olmayı niye tercih ettiler? Sağolsun MHP 18 maddelik bu pakete destek verdi de meseleyi asıl sahibine getirdik. Keşke CHP de bu çalışmanın içinde yer alsaydı! Ama almadı. Tıpkı MHP gibi onlar da katkılarını sunsaydı ve çok daha geniş olarak milletimizin karşısına çıksalardı. Bunlar beyaza siyah demekle maruftur. Burada AK Parti, MHP, BBP'li kardeşlerimle birlikte CHP, Saadet Partisi'ne diğer partilere gönül vermiş tüm kardeşlerime sesleniyorum: Gelin 16 Nisan'da ülkemizi yeni yönetim sistemine kavuşturalım.

SAADETLİ HANIM KARDEŞLERİMİN O ZİYARETİNE ÇOK ÜZÜLDÜM

Artık kifayetsiz genel başkanlara mecbur değilsiniz. Hani denize dökerim diyen bir zat vardı ya! Saadet Partili bazı hanım kardeşlerim onu makamına ziyarete gitmişler. Çok üzüldüm. Çünkü ben kökeni, o menşei tanırım. Böyle zillet içindeki bir kişiyi nasıl oluyor da gidip ziyaret ediyorlar? Artık bu millete sürekli yalan söyleyen süfli siyasetçilere mahkum değilsiniz. İster Meclis'te grubu olan partilerin ister son seçimlerde oy oranların toplamı yüzde 5'i bulan partilerin, ister 100 bin vatandaşımızın desteğini alan herkesin Cumhurbaşkanlığına aday olma imkanı var.