Cumhurbaşkanı Erdoğan uyum komisyonlarının çalışmaları için "Nisanda bitirilsin" talimatı verdi
Uyum komisyonlarının çalışmalarıyla ilgili sunumu dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Nisanda bitirilsin' talimatını verdi.
Önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan uyum düzenlemeleriyle ilgili oluşturulan komisyon toplantısında ve son MYK’da çalışmalar değerlendirildi. Her iki toplantıda da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erdoğan’a uyum çalışmaları ile ilgili sunum yaptı. Sunumu dinleyen Erdoğan, uyum çalışmalarının hazirana kadar bitirilmesi için çalışan komisyona, “Nisan ayında çalışmaları bitirin” talimatı verdi. Erdoğan, kamu reformu çalışmalarının ise mayıs ayında bitirilmesini istedi. Yerel yönetimler ile ilgili düzenlemenin de haftaya Meclis’e sunulması bekleniyor. Bu düzenleme ile yapılacak değişiklikler, 2019 Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde uygulamaya girecek
Kaynak: Hürriyet
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