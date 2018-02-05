Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin'i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Vatikan'da, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin'i kabul etti.