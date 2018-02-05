Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Vatikan'da, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin'i kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul etti.
Erdoğan'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Vatikan'daki Apostol Sarayı'nda yaptığı basına kapalı kabulü, 1 saat 10 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan temasları sonrasında Roma'ya geçerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile baş başa görüşecek ve mevkidaşıyla heyetlerarası çalışma yemeğine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık Sarayı'nda İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile yapacağı görüşmenin ardından İtalya'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle yemekli toplantıda bir araya gelecek.
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