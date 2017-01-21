Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğunda ilk seferi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal-Tavşantepe metro hattının açılışının ardından vatman koltuğuna oturarak ilk seferi gerçekleştirdi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal-Tavşantepe metro hattı açılışına katıldı. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile birlikte metro istasyonuna indi. Vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk seferi gerçekleştirdi.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: İstanbul'da 194 km raylı sistem var, 260 km raylı sistemi kazandırmayı planlıyoruz

Erdoğan: İstanbul'da 194 km raylı sistem var, 260 km raylı sistemi kazandırmayı planlıyoruz

Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu

Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu

Geleceğin Ronaldo'su olarak alındı...

Geleceğin Ronaldo'su olarak alındı...

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA