Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Saat 16.05'de başlayan görüşme 16.40'da sona erdi.
- İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 2019 yılında cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceklerini ve Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Siyasette biliyorsunuz, hayırlı olan her işte acele etmek lazım" açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamasının ardından MHP Lideri Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etti. Görüşme saat 16.40'da sona erdi.
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