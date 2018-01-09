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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi yarın saat 16.00'da Külliye'de gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yarın kabul edecek.

  • AA
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Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yarın saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi davet ettiğini, kendisinden yanıt beklediğini belirtmişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli de dün düzenlediği basın toplantısında, MHP olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile seçim ittifakı ve siyasetin geleceğine ilişkin herhangi bir görüşmeleri olmadığını ancak ilerleyen günlerde bir talep olması halinde görüşülebileceğini söylemişti.

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