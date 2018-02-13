Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Milli Mutabakat Komisyonu toplantısına katılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu toplantısına ilişkin sorusu üzerine Ünal, "Bugün toplantımız var fakat son toplantı diye bir şey yok. Bizim toplantımız uzun sürecek." ifadesini kullandı.

"Dörtlü toplantı gerçekleştirilecek"

Çalışmayı bu hafta tamamlayarak genel başkanlara sunacaklarını belirten Ünal, genel başkanlar görüştükten sonra Meclise getirileceğini bildirdi. Mahir Ünal, "2 komisyon başkanı, Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız dörtlü bir toplantı gerçekleştirecek. Bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta olur." diye konuştu.

Ünal, hazırlanan metnin Saadet Partisi'ne gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, böyle bir durumun olmadığını kaydetti. Saadet Partisi'nin uyum yasalarına ilişkin çalışmasını AK Parti'ye yazılı olarak ilettiğine değinen Ünal, bütün siyasi partilerin sundukları katkıları dikkate aldıklarını aktardı.

Saadet Partisi ile yapılan görüşmede ittifak konusunun görüşülmediğini anlatan Ünal, "İttifak yapalım ya da yapmayalımdan ziyade genel bir dış politika, iç gündem değerlendirmesi ve uyum paketine ilişkin düşüncelerini bizimle paylaştılar. Dolayısıyla ittifak zemini oluşturacak bir değerlendirme yapılmadı. Bundan sonra da olup olmamasına dair de herhangi bir iz ya da işaret söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, tekrar bir görüşmenin şu anda gündemde olmadığını vurguladı.

Mahir Ünal, Saadet Partisi'nin, Cumhurbaşkanı adaylığına imza için noter tasdikine ilişkin itirazları bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise "Bizim de temel yaklaşımımız bunun YSK tarafından yapılması yönünde. Zaten bizim noter tarafından yapılsın diye bir ifademiz olmadı." dedi.