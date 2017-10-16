Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykal'ı ziyaret etti

Erdoğan'ı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine gelişinde, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal ile kızı Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman karşıladı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile diğer yetkililer eşlik etti.

Recep Tayyip Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen ve 20 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, daha sonra ziyarete ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini gün içinde telefonla aradığını hatırlatan İbiş, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Deniz Baykal'ın durumunu yakından takip ettiğini belirtti.

Rektör İbiş, "İnşallah Sayın Baykal ile ilgili güzel haberleri önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza iletme fırsatımız olur." dedi.

Erdoğan'ın, ziyarette Baykal'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu, Baykal'ın da teşekkür ettiğini söyleyen Erkan İbiş, "Görüşme kısa sürdü. Biz özellikle tabii ki bu tür diyalogları kısıtlamaya çalışıyoruz ama gayet Sayın Baykal hakimdi. Gerekli cevapları, sorulan soruya verdi." şeklinde konuştu.

Deniz Baykal'ın tomografiye alınacağını belirten İbiş, bunun da durumun takibi için yapılması gereken rutin bir uygulama olduğunu bildirdi.