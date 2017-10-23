Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün Beştepe'de bir araya geldi. Gökçek görüşme sonrası Beştepe'den ayrıldı.

Gökçek, son olarak 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Erdoğan-Gökçek görüşmesi 1,5 saat sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Üç belediye başkanımızın istifalarını en kısa sürede vereceklerine inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

BURSA VE BALIKESİR'DEN 'GÖREVE DEVAM' MESAJLARI GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin sözlerinin ardından, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanları'ndan 'göreve devam' mesajları gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme daha talep ettiği konuşuluyordu.