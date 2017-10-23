Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek Beştepe'de bir araya geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün Beştepe'de bir araya geldi. Gökçek görüşme sonrası Beştepe'den ayrıldı.

Gökçek, son olarak 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Erdoğan-Gökçek görüşmesi 1,5 saat sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Üç belediye başkanımızın istifalarını en kısa sürede vereceklerine inanıyorum" ifadesini kullanmıştı. 

BURSA VE BALIKESİR'DEN 'GÖREVE DEVAM' MESAJLARI GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin sözlerinin ardından, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanları'ndan 'göreve devam' mesajları gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme daha talep ettiği konuşuluyordu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çay ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çay ziyareti

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden görüntüler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden görüntüler

Derbi maçında Kocaman ve Tudor karşı karşıya geldi

Derbi maçında Kocaman ve Tudor karşı karşıya geldi

34.17 karatlık paha biçilmez sarı elmas

34.17 karatlık paha biçilmez sarı elmas

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA