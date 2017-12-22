Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, BM'deki Kudüs kararını görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde ikili konular ve bölgesel meseleler konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde gerek BM Genel Kurulu’nda Kudüs konusunda sunulan karar tasarılarına desteklerinden dolayı Rusya Federasyonu Başkanı Putin’e teşekkür etti. Görüşmede, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dün alınan kararla, ABD’nin Kudüs konusundaki beyanının gayri hukukiliğinin ortaya konulmasının memnuniyet verici olduğu vurgulandı. İki lider, bölgenin barış ve istikrarı açısından da büyük önem taşıyan Kudüs konusunda BM kararlarına ve uluslararası hukuka bağlı kalınmasının önemine dikkati çektiler. Doğu Guta’ya insani yardım eriştirilmesi hususu başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede, Astana sürecine de değinildi. Enerji ve savunma sanayii dahil, ikili ilişkilerde alınan kararları hayata geçirmeye yönelik çalışmaların sürmesinden memnuniyetlerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, önümüzdeki süreçte de her konuda yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldılar.