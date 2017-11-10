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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Soçi'de bir araya gelecek

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de bir araya geleceği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine 13 Kasım'da Soçi’ye gidecek. 
 
Söz konusu ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ile başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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