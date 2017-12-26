Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir’den ortak bildiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’in davetine icabetle Sudan’a resmî ziyaret gerçekleştirdi. Bağımsızlığından bu yana Sudan'a bir Türk Cumhurbaşkanı tarafından yapılan ilk ziyaret olan bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerde kayda değer bir yükselişe işaret ediyor. Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanları tarafından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, “Yüksek güven ve karşılıklı anlayış ile kardeşlik ortamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Sudan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, kıymetli Türk-Sudan ilişkilerini daha da güçlendirme yönündeki karşılıklı istek temelinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkilerini daha da geliştirmek ve derinleştirmek için karşılıklı kararlılıklarını teyit ederek, ikili ilişkilerin tüm alanlarını derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirmişlerdir. İki Cumhurbaşkanı, ikili görüşmelere ek olarak, iki ülke arasında stratejik bir ortaklık kurmayı kararlaştırmışlar ve ziyaret sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasıyla somut bir adım atılmıştır. Eş-başkanlıkları iki Cumhurbaşkanı tarafından idame edilecek Konsey, işbirliği alanlarında yürütülecek ilişkilerin stratejilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Konsey bünyesinde, iki ülke Dışişleri Bakanları başkanlığında, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla Ortak Stratejik Planlama Grubu oluşturulmuştur. Özellikle bilim, teknoloji ve sanayi, tarımsal üretim, ormancılık, eğitim, turizm, çevre, radyo ve televizyon, KOBİ'ler, madencilik, ve ticaret ve ekonomik ortaklık alanlarında mevcut ortaklıkların güçlendirilmesi amacıyla belirli sayıda anlaşma imzalanmıştır. Ziyaret vesilesiyle iki ülke arasında düzenlenen ekonomik foruma, Sudan'daki şirketler ve işadamlarının yanı sıra 150'den fazla Türk şirketi katılmıştır. İki Cumhurbaşkanı, ekonomik forumun sonunda hitapta bulunmuşlardır. Ziyaret programı, ekonomik ortaklığı teşvik etmek ve Osmanlı tarih mirasını anmanın yanı sıra ticari içerikli anlaşmalar imzalanması amacıyla Port Sudan ve Savakin'i de içermiştir” denildi.

Ziyaret vesilesiyle Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’in dünya çapındaki eşsiz gayretleri ve liderliğine övgüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ülkenin en büyük madalyasını takdim ettiği kaydedilen bildiride şu açıklamalara yer verildi: “Aynı zamanda Hartum Üniversitesi de ülkesinin ilham verici kalkınma modeline liderlik yapması yönündeki yapıcı gayretlerinin yanı sıra Sudan yönetimi ve sivil toplumu ile eğitim, sağlık, insani ve kalkınma yardımları alanlarında ortaklıklar kurması ve dünyada hak ve adalet konularına yönelik bölgesel ve uluslararası ölçekte ekonomik yardımları nedeniyle Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan'a Fahri Doktora vermiştir. İki Cumhurbaşkanı, ziyaret sırasında imzalanan anlaşma ve mutabakat muhtıralarının uygulanmasının, Türkiye ve Sudan halklarının çıkarlarına uygun olarak eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklık temelinde ikili diyaloğun daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağına dair inançlarını ifade etmişlerdir. İki Cumhurbaşkanı, önemli uluslararası ve bölgesel konulardaki yaklaşımların benzerliğini göz önüne alarak, uluslararası forumlarda destek ve eş güdümde bulunmayı vadetmişlerdir.”