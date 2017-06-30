Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, YPG konusunu görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede YPG, Rakka operasyonu, Katar krizi ve ABD-Türkiye ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen dakikalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
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