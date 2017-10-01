Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanlıştan dönersen yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye aleyhinde uluslar arası arenada oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve oynanan “yalnızlaştırma” oyununa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünden cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında, 15 Temmuz darbe girişiminde sergilenen kahramanlığa dikkat çekerek başladığı konuşmasında, “Devlet ve millet olarak bu imtihanı alnımızın akıyla verdik. Ülkemizin üzerinde karanlık emeller besleyenlerin, kendilerine ihanet devşirenlerin işi çok daha zordur. Devletimiz ve milletimiz oynanan oyunu gördü ve tepkisini tek bir yumruk gibi ihanet çetesi, terör örgütlerinin tepesine binerek ortaya koydu” dedi. 16 Nisan referandumuyla kabul edilen Anayasa değişikliğine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, 2019 seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçeceğine dikkat çekerek, yeni sistemin getireceği yenilikleri şöyle anlattı:

-ZAAFLAR GİDERİLECEK:Yeni sistemin en önemli özelliklerinden biri yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri netleştirmiş olmasıdır. Ülkemizdeki mevcut sistemin en önemli zaafı, bu ilişkilerin birbirine karışıyor olmasıydı. Yasamanın yürütme organının, yani Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisinin veya koalisyon partilerinin tahakkümü altında bulunduğu eleştirisi, böylece ortadan kalkmaktadır.

- KANUN TEKLİFİ SUNAMAYACAK:Yeni sistemde, yürütme erkini temsil eden Cumhurbaşkanı’nın, bütçe kanunu dışında Meclis’e kanun teklifi veya tasarısı sunma imkanı bulunmuyor.

- CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ:Nasıl anayasa, yasaların üzerindeyse, yasalar da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin üzerindedir. Yani, herhangi bir konuda yasa ile kararname çeliştiğinde, geçerli olan, yasa olacaktır.

- 2019’DAN ÖNCE BİTMELİ:Önümüzde, hem Meclisimize, hem Hükümetimize düşen önemli bir görev daha vardır. Uyum yasaları başta olmak üzere yeni sistemin en sağlıklı şekilde hayata geçmesini sağlayacak düzenlemeler üzerinde derhal çalışılmaya başlanması gerekiyor. 2019’dan önce tüm bu hazırlıkları bitirmiş olmalıyız.

-KAPSAMLI REFORM:Bu çalışmaların sadece anayasa ve yasalardaki ifadelerin ayıklanmasından ibaret kalmamasını ümit ediyorum. Elimizdeki bu imkanı, kapsamlı bir yönetim reformu haline dönüştürme fırsatını çok iyi değerlendirmeliyiz.

-BAŞLI BAŞINA SORUN:Kuzey Irak yönetiminin yaptığı referandumun herhangi bir karşılığı yoktur. Bu teşebbüs dahi başlı başına önemli bir sorundur.

- TÜRKİYE’NİN ÜZÜNTÜSÜ:Türkiye, Irak’taki tüm kesimlerin güvenliği, huzuru, refahı için yaptığı çalışmaların Kuzey Irak yönetimi nezdinde böyle karşılık bulmasının üzüntüsü içindedir.

-KİMİN İŞİNE YARIYOR:Buradaki asıl sıkıntı bu girişimin yol açtığı sonuçların asıl kimin işine yarayacağıdır. Bu süreçten ne Kürtlere, ne Araplara, ne Türkmenlere ne de diğer gruplara hayırlı sonu çıkmayacağı çok açıktır.

- YANLIŞTAN DÖNERSE YANINDA OLURUZ: Bu tür ayrılıkçı heveslere kapılmak, en başta kendi toplumuna ihanet etmektir. Kişisel hırslar ve iktidar kaygılarıyla yapılan bu yanlıştan bir an önce dönüleceğini umuyoruz. Türkiye olarak Irak merkezi yönetimi ve İran’la birlikte çeşitli adımlar attık. Uluslararası toplumun da bu adımlara destek vermiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Konunun daha tatsız noktalara varmadan, bir an önce suhuletle ve sağduyuyla çözümü en büyük arzumuzdur. Kuzey Irak yönetimi yaptığı yanlıştan dönme erdemini gösterdiğinde Türkiye, devleti ve milletiyle bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir.

-HEDEF İLK F10:Ülkemizi her alanda dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirme hedefimizden en küçük bir taviz vermedik, vermeyeceğiz.

- TÜRKİYE, ERTELEMEDİ: Türkiye, çevresinde yaşadığı istikrarsızlıklar sebebiyle tek bir projesinden vazgeçmemiştir, tek bir yatırımını ertelememiştir. Bu yılın ilk yarısındaki ortalama büyüme oranımızın yüzde 54.1 olarak gerçekleşmesi, izlediğimiz kararlı politikanın eseridir.

- HÜKÜMETTEN BEKLENTİM: Hükümetten beklentim, kamu mali disiplininden taviz vermeden, vatandaşımızın günlük hayıtını kolaylaştıracak, geleceğe daha güvenle bakabilmemizi sağlayacak tedbirler alıp hayata geçirmesidir.

PARTİLERE ÇAĞRI YAPTI

Tüm partilere çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelin, ülkemizin bu kritik dönemden mümkün olan en güçlü şekilde çıkmasını birlikte sağlayalım. Gelin, Türkiye’nin geleceğini beraber inşa edelim. Gelin, 2053 ve 2071 vizyonlarını birlikte somutlaştıralım” dedi.

İHTİYAÇ KALMAYINCA OHAL DE KALKAR

FETÖ ve diğer terör örgütleriyle yapılan mücadeleyle ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün, devleti ele geçirmek için emniyetten yargıya, mülkiyeden orduya kadar tüm kurumlar üzerinden yaptığı saldırıların, milletle birlikte boşa çıkartıldığına dikkat çekti. Erdoğan, “Terör örgütlerine karşı verilen mücadele, birlik ve beraberliğimizi en çok sergilememiz gereken alanların başında geliyor. Hiçbir siyasi ve kişisel çıkar, terör örgütlerine destek anlamına gelecek bir söylemi, duruşu, politikayı mazur gösteremez. Yargının, terör örgütü olarak tanımladığı yapıları doğrudan veya dolaylı olarak desteklemeyi hiç kimseye yakıştıramam” dedi. Erdoğan, OHAL uygulamasına yönelik nitelemelerin kabul edilebilir olmadığına belirterek, şunları söyledi:

- OLAĞANÜSTÜ TEHDİTLER:Türkiye’nin, darbe teşebbüsü ve terör örgütlerinin saldırıları gibi gerçekten olağanüstü tehditlere karşı karşıya bulunduğunu kim inkar edebilir? Olağanüstü tehditler, olağanüstü tedbirleri gerektirir.

-YETKİLER KULLANILMIYOR:Üstelik, Hükümetin Anayasada belirtilen olağanüstü hal yetkilerinden gerçekten pek azını kullandığı, sadece aciliyet arz eden hususlarda bu yola başvurduğu da bir gerçektir.

- ZARAR GÖREN OLMADI: Bugüne kadar, terör örgütleri ve mensupları dışında olağanüstü halden zarar gören hiç kimse olmamıştır. Terörle mücadelede duyulan ihtiyaçlar ortadan kalktığında elbette olağanüstü hal uygulaması da sona erecektir.

REST‘AB ÜYELİĞİNE İHTİYACIMIZ KALMADI’

Terör örgütleriyle mücadelede Türkiye’yi en çok hayal kırıklığına uğratanların başında AB ülkelerinin geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AB üyeliğine ihtiyacımız kalmadı” diyerek, şunları söyledi:

- TUTUMLARINDAN RAHATSISIZ: Türkiye’nin AB üyeliğine, öyle gizli saklı da değil, göstere göstere engel olanların, terör örgütlerine karşı sergiledikleri müsamahakar tutumdan fevkalade rahatsızız.

- HİÇBİRŞEY YAPMIYORLAR:Biz diyoruz ki, “PKK bölücü bir örgüttür, devletimizi yıkmaya çalışmaktadır. Bunun için sürekli terör eylemleri düzenlemektedir. Biz diyoruz ki, FETÖ bir ihanet çetesidir, devleti ele geçirmeye teşebbüs etmiştir, başlattığı darbe girişiminde 250 vatandaşımızı şehit etmiştir. Peki Avrupa ülkeleri bunun karşılığında ne yapıyor dersiniz? Hiç bir şey.

-TERÖRİSTLER SERBEST DOLAŞIYOR: Bugün Avrupa, teröristlerin ellerini kollarını sallayarak dolaştıkları, Türkiye’nin meşru yönetimine karşı her türlü organizasyonu yapabildikleri bir yer haline gelmiştir.

- AB’NİN TÜRKİYE’YE İHTİYACI VAR: Aslına bakarsanız, bizim AB üyeliğine ihtiyacımız da kalmamıştır. Şayet bugün AB bir atılım yapacaksa, bunun tek bir yolu vardır. O da Türkiye’yi üye yaparak gerçek anlamda bir ekonomik ve kültürel genişleme hamlesini başlatmasıdır. Eğer AB bunu yaparsa biz buradayız, Avrupa’nın geleceğine katkı vermekten de memnuniyet duyarız. Yapmazsa da bizim için hiç fark etmez, kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdürürüz.

SÜRPRİZ ZİRVE…

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından çıkışta gazetecilerin, ‘HDP’nin Meclis boykotu’yla ilgili sorusu üzerine, “Onların yeri Kandil” değerlendirmesinde bulundu. Ardından da Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın davetine icabet ederek, Kahraman’ın makam odasına geçti. Kahraman’ın odasında Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve bazı bakanların da katılımıyla “mini zirve” yapıldı. 25 dakika süren görüşmeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da davet edildiği ancak katılamadığı öğrenildi. Görüşme 25 dakika sürdü. Görüşmede, bazı bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, kuvvet komutanları da bulundu.

HDP KATILMADI

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’e gelişinde törenle karşılandı. TBMM’ye gelişinde Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladıktan sonra TBMM Şeref Kapısı’ndan geçerek Genel Kurul salonunun arkasındaki oturumları yöneten başkanvekillerinin kullandığı makam odasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın sunuş konuşmasının bitmesini bekledi.

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açış konuşmasını yapmak üzere TBMM Genel Kurulu’na girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişinin ardından İstiklal Marşı okundu.

- Genel Kurul’u boykot etmelerinden dolayı HDP sıraları boş kaldı.

SIRALARA ÇİÇEK

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Genel Kurul’da kendilerine ayrılan locada yer alırken, milletvekili masalarına ilk kez “sukulent” isimli bir tür kaktüs çiçeği saksıyla konuldu.

- Meclis Başkanı İsmail Kahraman, toplantının başında, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Akgül için saygı duruşu ve Fatiha okumaya davet etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişinde AK Parti’liler ayakta alkışladılar, CHP’liler ise alkışlamayıp otururken, MHP’liler de ayağa kalktılar ancak alkışlamadılar. Konuşmasını tamamladığında MHP’li milletvekilleri de ayağa kalkarak alkışladılar.

FİTNEYE GEÇİT YOK

Sınırlarımızın hemen başında, hem Irak halkı, hem de Türkiye başta olmak üzere çevre ülkeler için daimi tehdit oluşturacak bir fitne kuyusunun kazılmasına göz yumamayız.

-HESABINI SORARIZ:Hele hele uluslar arası toplumun aidiyeti tartışmalı olarak gördüğü, bizim ise Türkmen kenti olduğun çok iyi bildiğimiz Kerkük üzerinden ülkemizin tehdit edilmesine asla tahammül edemeyiz. Bunun hesabını da mutlaka sorarız. Erbil’deki Kürt’ün hakkını savunmak, Musul’daki Arap’ın, Kerkük’teki Türkmen’in hakkını yok saymak anlamına asla gelemez.

-ENİNDE SONUNDA HÜSRAN:Yanı başındaki Türkiye’yi karşısına alma uğruna uzaklardan destek bekleyen Kuzey Irak yönetimi eninde sonunda hüsrana uğramaya mahkumdur.