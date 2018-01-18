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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya geldi.  

 

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