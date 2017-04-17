Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii'inde öğle namazını kıldıktan sonra Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti. Erdoğan'a ziyareti sırasında, AK Parti İstanbul Millet Vekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretini gerçekleştirdi sırada çok sayıda vatandaş da türbenin kapısında bekledi. Ziyaretin ardından dışarı çıkan Erdoğan kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı.
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