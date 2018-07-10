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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini onayladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini onayladı.

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