Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi onayladı

<p> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini onayladı.</p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/07/10/100720180312002816008_3.jpg' /></p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/07/10/100720180312162819343_3.jpg' /></p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/07/10/100720180312252813891_3.jpg' /></p>
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