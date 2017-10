Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Kobani’ye izin yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, partisinin 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanış konuşmasında, önceki gün başlayan İdlib operasyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin, terör koridoruyla yeni “Kobani’ler” yaşanmasına asla izin vermeyeceğini vurgulayarak, “Kim ne derse desin, biz, Türkiye’nin, Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerle köşeye sıkıştırılmasına izin vermeyeceğiz. Saldırıları kendi topraklarımızda karşılamak yerine, bizzat kaynağında sorunları çözme stratejimizi adım adım hayata geçiriyoruz” dedi. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

SURİYE BİZE GELİYOR:Suriye ve Irak’taki gelişmelerin Türkiye’den bağımsız olmadığı cümle alemin malumudur. Biz Suriye gitmediğimizde Suriye bize geliyor. Bir gerçeği çok iyi yakalamamız lazım ve bilmemiz lazım. 911 kilometre bir Suriye sınırı ve burada çok ciddi bir devlet yapılanması ön çalışmaları var, en batısından en doğusuna. Bugün biz buna sessiz kalırsak, ki geciktik , o zaman bu yapılanma orada ne yapacaktır, tahakkuk edecektir. Bu dönemde sessiz kalamayız dedik. Cerablus’taki, bu adımın kendisidir.

İLLERİMİZ TEHDİT ALTINDA:Biz El Bab’a inince birileri tutuştu. Biz buralarda DEAŞ ile mücadele ettik. Mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürdük. Güney sınırımızdaki illerimiz tehdit altında. Biz tedbirimizi almamış olsaydık bugün 3-5 havan topu geliyorsa başka bombalar da gelecekti. Biz angajman kuralları ile karşılık verince sindiler.

KARARLAR UYGULAMADA:Halep’teki insanlar varil bombalarından İdlib’e kaçmak zorunda kaldılar. Bugün milyonlarca insan İdlib’de. Bugün bize düşen görev İdlib’dir. İran, Rusya ile bu çalışmaları yaptık. Alınan kararları uygulamaya koyduk. Dışarda Rusya, içerde Türkiye olarak ÖSO ile bu çalışmaları sürdürüyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmadan Özgür Suriye Ordusu ile beraber bizimle desteğimizle oradaki gayret, sakin bir şekilde devam ediyor.

TERÖR KORİDORUNA İZİN YOK:En doğudan Akdeniz’e oluşturulmak istenen bir terör koridorunu biz bozmak mecburiyetindeyiz, buna müsaade edemeyiz. Eğer biz buna müsaade edersek yeni bir Kobani yaşarız, kusura bakmasınlar. Biz yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz ve bunu yaşatmayacağız. Kim ne derse desin, ne düşünürse düşünsün. Biz, Türkiye’nin, Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerle köşeye sıkıştırılmasına izin vermeyeceğiz. Saldırıları kendi topraklarımızda karşılamak yerine, kaynağında çözme stratejisini adım adım hayata geçiriyoruz. Fırat Kalkanı ilk adımdır. Şimdi İdlib’de operasyon yürütülüyor.

KANLI SÜREÇ:Kuzey Irak yönetiminin referandum adımı Irak ile birlikte tüm bölgede bitip tükenmek bilmeyecek çok kanlı, çok can acıtıcı ve hepsinin de sonuçları bizi ilgilendirecek bir sürecin başlangıcı anlamına geliyor. Kimlikleri herkesçe malum olan bir takım eller bölgeyi, burada yaşayan herkesin felaketine yol açacak şekilde yeniden dizayn etmeye çalışıyor.

HALKA BAKARIZ:Kılıçdaroğlu şöyle demiş. Kılıçdaroğlu ne derse desin, HDP şöyle demiş, ne derse desin. Hakk ne diyor biz ona bakacağız ve yola da böyle devam edeceğiz. Umutmayalım, ta Hint Yarımadasına üç beş tane mazlumun ahını dindirmek için kadırgalarını gönderen ecdadın mensupları, torunlarıyız. Öyleyse duramayız. İmkanımız neye el veriyorsa biz buna duyarsız kalsak bile göz göre göre gelen kötü sonuçlardan kurtulamayız.

İLK ADIM FİRAT KALKANI:Biz, Türkiye›nin, Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerle köşeye sıkıştırılmasına izin vermeyeceğiz. Saldırıları kendi topraklarımızda karşılamak yerine bizzat kaynağında bu sorunları çözme stratejimizi adım adım hayata geçiriyoruz. İşte Fırat Kalkanı bunun ilk adımıydı. Şimdi İdlib›de az önce ifade ettiğim operasyon yürütülüyor. Bize dostluk gösterene yüreğimiz de kollarımız da sonuna kadar açıktır. Bize husumet besleyenlere sözümüzü ise burada bir kez daha tekrarlayayım, bir gece ansızın gelebiliriz.

KİMSE DAVAMIZIN ÜZERİNDE DEĞİL: Birileri partimizdeki değişimle ilgili ifadelerimizi ısrarla farklı yönlere çekme gayretinde. Kimse kendisini davamız üzerinde göremez. Bu davanın her bir ferdi, yaptığı hizmetler itibariyle başlı başına bir abide, kahramandır. Şahsım dahil kimse kendisini davanın üzerinde göremez.

SİYASİ CESET OLDULAR:“Vesayet odaklarıyla birlikte hareket etmeyi milletin rızasına tercih edenler vardı, bugün esameleri okunmuyor. Bölücü örgüt ve uzantıları zehirli dilleri ve kan kusan eylemleri ile milleti diz çöktüreceklerini sandılar. Siyasi ceset haline dönüştüler.”

İSLAM’DA DA PARALEL YAPI KURDULAR

FETÖ mensubu herkes bu ihanetin hesabını verecektir. FETÖ’nün dinimiz içinde de paralel yapı kurduklarını gösteriyor. Açık konuşmak adını doğru koymak lazım. FETÖ başladığı yer neresi olursa olsun geldiği nokta olarak sapkın bir harekete dönüşmüştür. Bu yüzden tarihteki her fasık hareket gibi karanlık kesimlerin doğal müttefiki aracı haline gelmiştir. İslam’ın ana çizgisinden kopan her yapıya imkanlarını sonuna kadar açan batının bunları neden bu kadar sıkı sahiplendiğini artık daha iyi anlıyoruz.

İHANETİN HESABINI VERECEKLER

FETÖ ile ilgili yurt dışı girişimlerimiz yavaş yavaş nitece vermeye başladı. Mahkumiyet kararları onlara da ulaştırıldı. Yurt dışındakilerin de tavrını çok daha iyi göreceğiz. Şimdi uluslararası hukuk bakımından da göreceğiz. Ne doğuda, ne batıda bu örgütün hiçbir unsuru eskisi kadar rahat değildir, olamayacaktır.

ÖNCE SİZ İSTEDİKLERİMİZİ BİZE VERİN

PKK, DEAŞ Batı’ya sığınıyor. FETÖ’nün Avrupa’nın değişik ülkelerinde çok ciddi destekler almak suretiyle orada yapılandıklarını görüyoruz. Kendilerine sorduğumuzde aldığımız cevap şu ‘İltica ettiler’. Ne demek iltica ettiler, bunlar hain, katil, terörist. Mahkemelerimizin bunlar hakkında verdiği kararlar var. Bizden birilerini istemeye kalkıyorlar. Bizden istediklerinizi alabilmeniz için önce istediklerimizi de bize verin.

EL BAB’A İNİNCE BAZILARI TUTUŞTU

“Türkiye’ye yönelik her saldırı, ülkemizin önüne çıkartılan her engel başımıza musallat edilen her bela bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti’yi yıkmadan Türkiye’yi yıkamayacağını görenler, ülkemizle birlikte partimizi de hedef alıyorlar. Bunun için bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi her zamankinden çok daha güçlü tutmamız gerekiyor. Milletimize hizmetkar olarak başladığımız bu yolda aynı şekilde devam ettiğimiz müddetçe bize kimse zarar veremez. Bize verdiği desteğe karşılık milletimize şükran borcumuzu ödemenin tek bir yolu vardır, o da çok çalışmak, daha çok proje üretmek, daha çok yatırım yapmaktır” açıklamasında bulundu.

“El Bab’a inince bazıları tutuştu” diyen Erdoğan, “Halbuki biz buralarda kimlerle mücadele ettik? DEAŞ’ın kendisiyle mücadele ettik. Buraları DEAŞ’tan temizledik. Dünya bir taraftan DEAŞ’la ilgili bize fatura keserken, biz DEAŞ’la mücadeleyi veriyorduk. Teröriste bunlar ücretsiz silah verirken, biz ücretimizle dahi bunlardan silah alamıyoruz. Ama mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürdük. 2 bin kilometrekarelik alanı güvence altına aldık şimdi buralara 100 bin civarından Arap kardeşimiz yerleştiler. Buraya biz vali tayin ettik”dedi.

OY FARKI OLMAMALI