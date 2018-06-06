Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılanın kafasını koparıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Sakarya ve Zonguldak’ta düzenlenen mitinglerde halka hitap etti. Sakarya’daki konuşmasında Erdoğan, Türkiye’yi ekonomide satın alma paritesine göre 18’incilikten 13’üncülüğe yükselttiklerini, milli geliri 236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkardıklarını anlattı. Erdoğan, Türkiye’yi hep birlikte 5,7 büyüyen bir ülke haline getirdiklerini aktardı.

NE ZAMAN HİTLER OLDUN

Erdoğan Zonguldak’ta yaptığı konuşmada ise bölücü terör örgütüne yönelik kararlılık mesajları verdi. Erdoğan şunları söyledi: “Ne ülkemiz içinde, ne de hudutlarımız dışında asla nefes aldırmayacağız. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Afrin operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ne biliyor musunuz? 4 bin 497. Şimdi Kuzey Irak’ta 446. Yurt içinde 443. Bu son aylarda; peki İnce bütün bu operasyonların başındaki bizim kahraman komutanımıza İsmail Metin komutanımıza ne diyor? Senin diyor apoletlerini sökeceğim. Ya benim bu milletim bir defa senin gibi haddini bilmez birisine 24 Haziran’da zaten haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun ya? Türkiye hukuk devleti. Türkiye’de yargı var, sen önce bunu öğren.“Ne demiştim? İnlerine gireceğiz inlerine demiştim. Girdik mi inlerine? Şimdi onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz.”

İNİNDE VURUYORUZ

“Milletimin huzurunu bozamayacaklar. Milletimi bölemeyecekler. İnşallah terör bizi vurmadan biz onları ininde vuruyoruz. Şu anda Afrin’de şimdi de Kuzey Irak’ta, gerekirse Sincar’a gideceğiz, gereğini yapacağız. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz. Kendilerini güvende hissettikleri ne kadar dağ, kamp varsa hepsini de onların başına geçireceğiz. Afrin’den sonra diğer terör bataklıklarını kurtulmak için gereken adımları atacağız. 34 yıldır bu milletin evlatlarını katletmenin bedelini, ele başları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz.” “O Pensilvanya’da bir şarlatan var ya… Ona tapan mankurtlardan da, milletimize ihanetlerinin hesabını soruyoruz, soracağız. O ne diyorsa CHP de aynı şeyleri söylüyor. Bakıyorsun bir tane bayan var o da aynı şeyleri söylüyor. Al birini vur öbürüne. Teröristlere dünyayı dar etmek için 24 Haziran’da güçlü Meclis diyor muyuz? Ama eğer parlamentoda benim partim yoksa, oradan bana güç gelmezse o zaman biz kanun yapma yetkisine sahip değiliz. Bu gücü nereden alacak? Meclis’ten alacak. Onun için de Meclis’e de büyük destek vermeniz gerekiyor.” Erdoğan, IMF’ye borcun 2002 yılında 23,5 milyar dolar olduğunu, 2018’de bu borcun sıfırlandığını ifade ederek, “Bunu biz yaptık” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:”Geçtiğimiz yıl darbe girişimi başta olmak üzere yaşadığımız onca olumsuzluğa rağmen aylık ortalama 100 avro kazanan her AB vatandaşına karşılık bizimki ne oldu? Biz de 63 avro gelir elde eder hale geldik. Bire bir katladık. Türkiye, geçtiğimiz 10 yılda neredeyse 8 milyon ilave istihdamla, Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı. Ekonomi diyorlar ya siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. 24 Haziran’dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Yine yapsınlar manipülasyonlarını, göreceğiz. İnşallah bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran’dan sonra biz çekeceğiz.”

ENERJİDE YERLİ KAYNAK DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden işçileriyle Zonguldak’taki bir otelde iftar yaptı. Enerji sektörünün ülkemiz için stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz ithali durduracağız. Bütçedeki açığın en önemli sebebi ithal enerjidir. Bizim şu anda Trakya’dan tut, Şırnak’a kadar devasa kömür yataklarımız var. Buraları hayata geçirmemiz lazım. İthalata dayalı enerji politikalarıyla daha fazla yol kat edemeyiz. Bunun için kendi kaynaklarımızı harekete geçireceğiz. Kömürü ülkemizin yeni milli güç kaynaklarından biri haline dönüştürmekte kararlıyız. Vakit Türkiye vakti ile birlikte, vakit kömür vakti de demeye hazırlanıyoruz.”

SİZE PROMPTER DERSİ VERİRİM

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da kanaat önderleriyle buluşmasında yaşanan nezaket örneğini bilmeden olayı prompter krizi gibi sunan çevrelere tepki gösteren Erdoğan olayı şöyle anlattı:“Geçen gün öyle diyor. Prompteri unutmuşum. Duydunuz mu? Ben prompteri falan unutmadım. Prompterin dersini veririm sana Bay Kemal, Bay Muharrem. Ben prompteri falan unutmadım. Kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Ben konuşmamı yaparken o dönüyordu. Korumalar önünü kestiler, onu tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Rahatsız edince koruma müdürümü çağırdım. Dedim ‘bak şurada hoca efendinin önünü kestiler, onu tekrar yerine döndürmediler’ dedim. Bu benim ilim ehline gösterdiğim saygımdır Bay Kemal, Bay Muharrem. ”

DEMİRTAŞ’A MI APOLET TAKACAKSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı adaylarından bazıları bu değişimi yanlış anlamış. Türkiye’ye Cumhurbaşkanı değil, bazıları kral olacaklarını sanıyorlar. Ali kıran baş kesen, böyle kesildiler. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘gel bakalım Muharrem’ diyerek Cumhuriyet Halk Partisi’ne Cumhurbaşkanı adayı yaptığı kişinin Afrin operasyonun komutanı Metin Temel paşa ile ilgili hadsizliğini duydunuz değil mi? Meydan meydan gezip ‘bu paşanın apoletlerini sökeceğim’ diyor. Sen kimsin ya, sen nesin ya, sen bu ülkenin bir hukuk devleti olduğunu hala öğrenemedin mi? Sana o apoletleri söktürmezler. Ha sen apoletmi sökeceksin, gidip de kendisini ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş’a mı takacaksın o apoletleri.”

KUYRUK ACILARI VAR, BİLİYORUZ

2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel’e yapılan eleştirilerin ve saldırıların amacının farklı olduğu dile getiren Erdoğan, “Metin Temel Paşa’mıza saldırılarının asıl sebebinin terörle mücadelede gösterdiği kahramanlıklar olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bunların esas kuyruk acısı bundan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz ordumuzu Afrin’e terörle mücadeleye göndermek istemiyordu Bay Kemal. Bunlar istemiyordu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin’i ele geçirmesi belli ki sadece PKK’nın, sadece bu örgütün güdümündeki partinin ve onun cezaevindeki liderinin değil, bunların da içine oturmuş” ifadelerini kullandı.

MUHARREM SENİN AKLIN BUNA YETMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, madencilerle iftar yaptıktan sonra Ereğli’de partililere seslendi, önemli mesajlar verdi:

BİLETİ KESİLECEK:Şimdi Cumhur ittifakı var. Bu ittifakla beraber sandıkları biz bu CHP’nin ve o yanındakilerin kafasına geçirmemiz lazım. Nuri Demirağ Türkiye’de ilk uçak yapan insan. CHP’nin ağalarından İnönü bunu hazmedemedi. Şimdi çıkmışlar konuşuyorlar. ‘4. köprüyü de ben yaparım’ diyor. Ya sen yapamazsın, senin aklın bunlara basmaz. Sen çırak bile olamadın çırak. Bay Kemal’de ne yaptı. Ona ‘Gel bakalım Muharrem’ diyor. Niye çünkü bunu kendi başına bela olmaktan defedip ondan sonra yola daha rahat gitmek istiyor. 24 Haziran’da benim milletim ikisinin de biletini kesecek.

BEDELİ OLACAK:15 Temmuz’da darbeci hainleri tuttuk, yargıya teslim ettik. Yargının verdiği kararla şu anda bunlar içerideler. Ödeyecekler bedelini, 251 şehidimizin bedelini ödeyecekler.

YETKİMİZ YOK:Mor beyin, Bylock bunların hepsi yargı meselesi. Eğer yargı böyle bir karar vermişse vermiş. Vereceğimiz bir karar yok. Bunlar Mor beyin, Bylock bütün bunlar tasarrufumuzun dışında. Yargının elinde olan şeyler. Ben yargının alanına giremem. Yargının da benim alanıma girmesini istemem.

DİMDİK AYAKTAYIZ: Ülkemi taciz eden, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine üzerine gideriz, gideceğiz. Artık o CHP’nin Türkiye’si yok. Artık AK Parti iş başında olduğu bir Türkiye var.