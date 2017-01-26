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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Doğu Afrika turunu tamamlayarak özel uçak 'TUR' ile Türkiye'ye hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Doğu Afrika turunu tamamlayarak özel uçak "TUR" ile Türkiye'ye dönüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan Doğu Afrika temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan'ı Ivato Uluslararası Havalimanı'nda Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'ye hareket etti. 

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