Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam'ı bugün Külliye'de kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ünlü müzisyen Yusuf İslam'ı ağırlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ünlü müzisyen Yusuf İslam'ı ağırlayacak.
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