Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer yakındır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar…

- MİLLETİM TOKATLADI: ‘Gezi’ dediler başaramadılar, arkasından ‘15 Temmuz’ dediler başaramadılar. Onlar bozmak için yaptılar milletim ihya için yaptı, inşa için yaptı ve onları tokatladı.

- SON NOKTA ŞEHADET: Korkaklar zafer anıtı dikemez. Bunu böyle biliniz. Onun için Mehmet’im tankların içerisinde, zırhlı taşıyıcıların içerisinde kendileriyle röportaj yapanlara ne diyor? ‘Düğüne gidiyoruz, düğüne.’ İşte bu önemli. Aynı zamanda Mehmet’im ne diyor? ‘Hedef, kızıl elma’ diyor. Kızıl elma, belirli bir nokta değildir, yani biten bir nokta değildir, sonsuzluktur. İşte o sonsuzluğa doğru yürüyor, bu şekilde de inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz, son nokta Allah’ın izniyle şehadettir.

- GÜÇLENİYORUZ: Türkiye, sınırları içinde, sınır boylarında ve uluslar arası alanda verdiği tarihi mücadelede attığı her adımla biraz daha güçlenerek, biraz daha mevzi ve imkan kazanarak yoluna devam ediyor. Bu mücadelenin kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdürebilmesi en başta bizlerin görevlerimizi hakkıyla yapmasına bağladır.

- AKBABALARA İZİN YOK: Bizim zayıflığımızı Türkiye’nin zayıflığı olarak görüp hemen akbabalar gibi ülkemizin üzerine çullanmaya çalışanlara inşallah fırsat vermeyeceğiz. 81 milyon vatandaşımıza vefa borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz.

- ÇOK ÇALIŞMALIYIZ: Sınır boylarında ve sınırlarımız ötesinde ‘Ölürsek şehit dönersek gaziyiz, bizi beklemeyin’ diyerek canları pahasına istiklalimiz ve istikbalimiz için çarpışan kahramanlarımıza borcumuzu ancak daha çok çalışarak ödeyebiliriz.

- 1595 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Bu sabah itibarıyla Zeytin Dalı Harekatı’nda bin 595 terörist etkisiz hale getirildi. 31 Mehmet’imiz, 60 Özgür Suriye Ordusu, toplamda 91 şehidimiz var.

- İHANETLERİ UNUTMAYACAĞIZ: Lozan’daki kazanımlarımızı unutmadığımız gibi kayıplarımızı da unutmadık. İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası toplumla bütünleşme yolunda attığımız adımları unutmadığımız gibi bizi önce oyalayan ve sonra dışlayan sinsilikleri de unutmadık. Bugün de yürüttüğümüz mücadelede bize verilen destekleri olduğu gibi yapılan gizli, açık ihanetleri, söylenen yalanları, sergilenen riyakarlıkları da elbette unutmayacağız.

- TUZAK KURANLAR TUZAĞA DÜŞER: Bizimle ortak bir geleceğe yürümek isteyenlere musafaha için ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk olup, tokat olup inmesi kaçınılmazdır. Bize tuzak kuranların da kendi tuzaklarına düşeceklerine inanıyoruz.

- 2071 UFKUNUN TEMELİNİ ATIYORUZ: Şu anda hamdolsun artık kendi silahsız, silahlı insansız hava araçlarını uçuran bir Türkiye var. Biz bunları istediğimiz zaman, ‘Kongre izin vermiyor’ deyip bizi kapıdan gönderenleri biz unutmuyoruz. Artık zırhlı taşıyıcılarını üreten bir Türkiye var, artık tankını üreten bir Türkiye var, artık yerli tüfeklerini üreten bir Türkiye var, mühimmatını üreten bir Türkiye var. Daha ileri olacak. Çünkü biz şu anda sadece 2023’e değil, 2023’in ardından 2053 ufkuna yürüyoruz. Biz göremeyeceğiz, 2071 ufkunun temellerini atıyoruz.