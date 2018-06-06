Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Ereğli'de konuşma yaptı

Erdoğan, partisince Ofis Yolu Caddesi'nde düzenlenen Ereğli ilçe mitinginde yaptığı konuşmada, "Ben sizi bugün çok farklı görüyorum. Ama bugün bana bir şaka yaptığınızı da anlıyorum. Bu muhteşem kalabalığı görünce, demek ki Zonguldak'a gelmediler, belli. 'Akşam nasıl olsa gelecek' dediniz. Geldik mi? Birlikte miyiz? Beraber miyiz?" diye konuştu.

"Beraber yürüdük biz bu yollarda" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da da öyle olacağını söyledi.

Erdoğan, "Siz, Fransa'nın işgal güçlerine ders veren, gereğini yapan değil misiniz? Uzun Mehmet'in topraklarında değil misiniz? Ama siz daha da biraz ileri gidiyorum, benim Rizeli Hacı Mahmutoğlu Recep Kahya'nın da memleketi değil misiniz?" diye sordu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın "24 Haziran'da cumhurbaşkanlığında şahsımı, parlamentoda AK Parti'yi full çıkarmaya var mıyız?" sorusu üzerine kalabalık "Evet" cevabı verdi.

Yeni bir dönem noktasında olunduğunu belirten Erdoğan, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi.

Bunu milletçe yapacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim sizden çok önemli bir isteğim var. Bir kardeşiniz, evladınız olarak birilerinin fitnesine, fesadına asla yüz vermeden, şu Rabiamız, bizim her şeyimiz. Öyle bir seslenin ki başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı şerifin son 10 günündeyiz. Buradan tüm Türkiye duysun, şu anda saat 11, hazırız değil mi?" ifadelerini kullandı.

Alanı dolduran kalabalıkla beraber "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sloganı atan Erdoğan, "Bunu biz gerçekleştireceğiz. Nasıl? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu milleti bölemeyecekler, bu vatanı parçalamayacaklar. Yeri geldiği zaman biz Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e F-16'larla ineriz. Bunların inlerine girdik mi?" değerlendirmesinde bulundu.

"Bay Muharrem, ben sökmedim apoletleri, yargı söktü, yargı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her ne kadar CHP'nin adayı gidip bir tanesini cezaevinde ziyaret ediyor, demek ki Sayın Muharrem'in türbesi orası. Oradan ziyaret edip de ne alacaksın? Kim bu adam? Sokağa dökülün deyip de benim 53 Kürt kardeşimi öldürenlerin faili değil mi? Onu ziyaret ediyor. Normaldir. Çünkü bunlar Ankara'dan İstanbul'a kol kola gitmediler mi? Şimdi de çıkmış milletin karşısında oy istiyor. Bay Kemal de aynı, bay İnce de aynı. Şimdi ince ince bir şeyler yapmak istiyorlar. Benim şu anda Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele veren o kahraman komutanımıza kalkıp da edepsizce, ahlaksızca saldıran bu kişiyle bunlar ele ele verdi. Ve ne dedi; 'Apoletlerini sökeceğim'. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Benim milletim sana yol verecek mi? Sen bir defa bu ülkede, bu hukuk devletinde bu işlerin nasıl yapıldığının farkında bile değilsin. 'Sen apoletleri sökersin de ben sökemez miyim?' diyor. Bay Muharrem, ben sökmedim apoletleri, yargı söktü, yargı."

Bu millete ihanet edenleri yargıya teslim ettiklerini aktaran Erdoğan, "15 Temmuz gecesi benim Karadeniz Ereğlisi'ndeki kardeşlerim meydanda mıydı, meydandaydı. Bunları tuttuk yargıya teslim ettik. Kararı kim verdi, yargı verdi. Yargının verdiği kararla şu anda bunlar içerdeler. Ödeyecekler bedelini, 251 şehidimizin, gazilerimizin bedelini ödeyecekler. Şu anda yapılan budur." şeklinde konuştu.

"Şimdi sıra Kandil'de, sıra Sincar'da"

"İdam" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda yargı devam ediyor. Bu yargı süreci içerisinde biz bir hukuk devleti mensubu olarak, yargı böyle bir konuda parlamentonun verdiği karar bu olursa, bana geldiğinde ben bunu onarım dedim. Çünkü biz, değerler silsilesi içinde kanı yerde bırakmayız." karşılığını verdi.

Afrin'de 4 bin 500 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Erdoğan, "Kaçtılar mı? Şimdi sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz. Artık o CHP'nin Türkiye'si yok. Artık AK Parti'nin iş başında olduğu bir Türkiye var. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik." diye konuştu.

"Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş tanımıyoruz"

Erdoğan, partisince Ofis Yolu Caddesi'nde düzenlenen Ereğli ilçe mitinginde yaptığı konuşmada, "Biz Türk'üyle Kürt'üyle, Laz'ıyla, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla, Roman'ıyla velhasıl 81 milyon tek milletiz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Tek bayrak, bizim bayrağımıza eş bayrak var mı? Tek vatan, 780 bin kilometrekare tek vatan. Vatanımızı bölemezler. Tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet, yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş tanımıyoruz." ifadesini kullandı.

Dimdik ayakta durarak bu yola devam edeceklerini belirten Erdoğan, kadınlardan kapı kapı dolaşmalarını, evleri ziyaret ederek bilmeyenlere bildiklerini anlatmalarını söyledi.

Gençlere de "Liseli ve üniversiteli gençlere bütün bildiklerinizi anlatacak mısınız?" diye soran Erdoğan, göreve geldikleri dönemde Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olduğunu, kendilerinin 2013 yılında bu borcu sıfırladıklarını hatırlattı.

Göreve geldikleri dönemde Merkez Bankasının döviz rezervinin 27,5 miyar dolar olduğunu, şimdi ise bu rakamın 110 milyar dolara ulaştığını anımsatan Erdoğan, 36 milyar dolar olan ihracatın ise 162 milyar dolar seviyesine geldiğini belirtti.

Erdoğan, "Çalışıyoruz. Durmak yok yola devam ama bunları bilmeyenler var." ifadesini kullandı.

Okul yıllarında kitap bulamadıklarını ancak şimdi tüm okullar açılırken ders kitaplarını sıraların üstüne koyduklarını anlatan Erdoğan, üniversitesi olmayan ilin kalmadığını söyledi.

Üniversite sayısının yeni açılanlarla 205'e ulaştığını, üniversiteyi vatandaşın ayağına götürdüklerini söyleyen Erdoğan, "İstiyoruz ki Türkiye'de tüm evlatlarımız üniversitelerde rahatlıkla okuyabilsinler." dedi.

Okul yıllarında sınıfında 75 kişinin öğrenim gördüğünü anımsatan Erdoğan, şimdi ise 30'un üzerinde öğrencisi olan sınıf sayısının yok denecek noktaya geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asıl cevap ne zaman? 24 Haziran'dan sonra. Benim sizden isteğim şu; madem ki tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dedik, o zaman şimdi bak Cumhur İttifakı var ve bu Cumhur İttifakı ile beraber sandıkları biz bu CHP'nin o yanındakilerin kafasına geçirmemiz lazım, demokratik bir şekilde." dedi.

Vatandaşlara, "Ben şimdi özellikle Karadeniz Ereğli'sinden 24 Haziran akşamı büyük bir müjde alabilir miyim?" diye soran Erdoğan, bir vatandaşın Zonguldak için 5'te 5 dediğini belirterek, "Allah razı olsun, Allah niyetlerinizi kabul etsin." ifadesini kullandı.

"Yargıda verilen karara bizim müdahale yetkimiz yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın "Mor Beyin mağduruyum" diyerek seslenmesi üzerine, "Mor Beyin, ByLock, bunların hepsi yargı meselesi, kusura bakmayın. Yargıda verilen karara bizim müdahale yetkimiz yok. Eğer yargı böyle bir karar vermişse vermiş, vereceğimiz bir karar yok. Bunlar ByLock, Mor Beyin bütün bunlar bizim tasarrufumuz dışında, yargının elinde olan şeyler. Dolayısıyla yargının alanına ben giremem, yargının da benim alanıma girmesini istemem." karşılığını verdi.

Kandilli Alacaağızlı kömür sahasının ihalesinin yarın yapılacağını söyleyen Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a dönerek, bu konuyu söyleyip söylemediğini sordu.

Albayrak'ın ihaleye çıkıldığını söylediğini aktaran Erdoğan, "Bu tür şeyler yeni istihdam alanları demektir." ifadesini kullandı.

Bazı vatandaşların "Ereğli il olsun" şeklindeki tezahüratları üzerine Erdoğan, "Bu tür şeylerden çok buraya gelen hizmete bakarım. İnşallah 24 Haziran buradan çıkacak sandıklardaki oylar bizim istikametimizi de belirleyecek. Bu çok önemli. Sizin bir milletvekiliniz olarak bunları takip edeceğim ama siz de beni mahcup etmeyeceksiniz." dedi.

"Gemi inşa sanayiinde yeni bir adım atacağız"

Daha önce bir tersanenin açılışını yaptığını anımsatan Erdoğan, "Bunları yeniden hareketlendirmemiz, güçlendirmemiz lazım ve onun için de gemi inşa sanayiinde yeni bir adımı atacağız. Bu yeni adımla beraber de inşallah çok daha iyi bir noktaya doğru bunu taşıyacağız." diye konuştu.

Türkiye'ye 79 senede yapılan 6 bin 100 kilometre yola, 16 yıllık iktidarları döneminde yaklaşık 20 bin kilometre yol ilave ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Bunlar Bolu Dağı'nda bizden önce CHP'ler, şunlar, bunlar o tüneli bunlar patates deposu yapmayacaklar mıydı? Biz o tüneli açtık mı? Bitti. Biz buyuz. Biz yaparız, onlar yıkar. Şimdi Bay Muharrem 'Ben yıkarım' diyor. Siz zaten hiçbir zaman yapmadınız ki." diye konuştu.

Gençlere "Bunları arkadaşlarınıza anlatın" diye seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meşhur bir Nuri Demirağ vardır, bilir misiniz? Türkiye'de ilk defa uçak yapan insan. Bunun uçak yapmasını o CHP'nin ağalarından İnönü hazmedemedi ve daha sonra bunlar ne yaptılar, biliyor musunuz? Bunun uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikasına çevirdiler. Bunlar bu. Şimdi çıkmışlar konuşuyorlar. Ne konuşuyorsunuz? Sizi biz tanırız. Çıkmış 'birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Özal yaptı' diyor. 'Üçüncüyü' benim ismimi veremiyor tabi, 'Erdoğan yaptı', 'dördüncüyü de ben yaparım' diyor. Sen yapamazsın, senin aklın bunları basmaz.

Sen çırak bile olamadın, çırak. Kendi genel başkanına ne diyor? 'Bir girdin olmadı, iki girdin olmadı, üç girdin olmadı, dört girdin olmadı, beş girdin olmadı, olmadı, olmadı, olmadı, çekil' diyor. Düşünebiliyor musun? Bay Kemal de ne yaptı? Ona 'gel bakalım Muharrem' diyor. Niye? Çünkü diyor ki bunu kendi başına bela olmaktan defedip ondan sonra yola daha rahat gitmek istiyor ama 24 Haziran'da benim milletim ikisinin de biletini kesecek. Ben buna inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda vatandaşlarla "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi.

Notlar

Miting alanında, "Seni çok seviyoruz Reis, Karadeniz Ereğlimiz, seni çok özledi" ve "Sevdalar anlatılmaz, yaşanır" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.

Mitinge, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve milletvekili adayları katıldı.