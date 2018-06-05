Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Muharrem ziyarete oradan başlıyor, vah zavallı vah

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar

Rabbim madencilerimizi korusun. Rabbim, sıcağın altında hasat toplayan çiftçilerimizi korusun. Rabbim, esnaf kardeşlerimizi korusun. Rabbim ülkemizin güvenliği için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutan askerlerimizi, polislerimizi korusun. Rabbim Türk milletini korusun.

'ZONGULDAK HEP ŞEHİTLER DİYARI OLMUŞTUR'



Artık son 10 gününe girdiğimiz Ramazanı şerifinizi tebrik ediyorum. Maden kazalarında ebediyete uğurladığımız tüm madenci kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine, geride bıraktıkları eşlerine, yetimlerine de sabırlar diliyorum. Zonguldak hep şehitler diyarı olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin istikbali için hep en ön safta yer almışlardır. Zonguldak’ın Mehmetçikleri, eli kanlı canilere göz açtırmıyor.



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında şehit olan kardeşlerimiz başta olmak üzere, canlarını feda eden tüm yiğitlere rahmet diliyorum. Biz şehitlerini baş tacı eden bir milletiz. “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Siz bilemezsiniz.” Onlar bizi görüyor, anlıyor. Allah bize de ebedi alemde onlarla haşır neşir olmayı nasip etsin.



'VAH ZAVALLI VAH'



Edirne'deki teröristi ziyaret etmek suretiyle milletin karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkanlardan olmadık, olmayacağız. Bay Muharrem ziyarete oradan başlıyor, türbe ziyaret ediyor. Vah zavallı vah. Sen Edirne'deki bu teröristi ziyaret edeceğine gel milletten helallık al. Oradan icazet almanın bir anlamı yok, sana bir şey de kazandırmaz.



'SEN KİMSİN HADDİNİ BİL'



(Muharrem İnce'nin Metin Temel'le ilgili sözleri) Benim masama nasıl otururmuş, benim konuşmamı nasıl alkışlarmış? Ya senin haddine mi? Ben onun da paşasıyım. Anayasa'ya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Ama bu cahil bunu da bilmiyor ki. Bu konuşmamda takdir edilecek yeri alkışlamıştır, senin haddine mi, sen kimsin, haddini bil.



'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BELİNİ KIRDIK'



Sadece Afrin operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 497, Kuzey Irak'ta 446, yurt içinde 443. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. 34 yıldır bu milletin evlatlarını katletmenin bedelini elebaşıları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz.



'TAMAMEN KALDIRMAKTA KARARLIYIZ'



Terörü bu ülkenin gündeminden tamamen kaldırmakta kararlıyız. Terörün kapımıza dayanmasını beklemiyoruz, terör bize gelemeden biz onun kaynağına gidiyoruz



Bizim FETÖ'cüleri paketleyip yargıya teslim etmemizden en az o alçaklar kadar buradaki uzantılarının da ödü kopuyor.



'O ŞARLATAN VAR YA...'



O Pensilvanya’da bir şarlatan var ya… Ona tapan mankurtlardan da, milletimize ihanetlerinin hesabını soruyoruz, soracağız. O ne diyorsa CHP de aynı şeyleri söylüyor. Bakıyorsun bir tane bayan var o da aynı şeyleri söylüyor. Al birini vur öbürüne. Teröristlere dünyayı dar etmek için 24 Haziran’da güçlü Meclis diyor muyuz?



'AÇIK SÖYLÜYORUM'



Gözü Pensilvanya’da kulağı Amerika’da gönlü Kandil’de olanların bu ülkeye hiçbir faydası olmaz. Bunlara kalsa DEAŞ’lı caniler sınırımızın öte tarafında cirit atıyordu. FETÖ halen milletimizin iliğini sömürüyordu. Halen bombalar patlıyordu. Açık söylüyorum, biz tüm başarılı terör operasyonlarımızı ana muhalefete rağmen yaptık, CHP’ye rağmen yaptık, bay Kemal’e rağmen yaptık, bay Muharrem’e rağmen yaptık. Dedik ki biz bunlara kulak asamayız. FETÖ’yü devletimizden ana muhalefete rağmen temizledik. Bazıları çok fazla diyor, yok. Daha var, daha çok temizlenmesi gereken var.