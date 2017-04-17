Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik mesajları

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, birçok dünya liderinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları yağdığını bildirdi.

İlk tebrik telefonu Aliyev'den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, halk oylamasının neticesinin belli olmasının ardından ilk tebrik telefonu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, halk oylamasının "Evet" zaferiyle sonuçlanmasından dolayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Katar ve Filistin'den tebrik telefonu

Katar Emiri Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesinden dolayı tebrik etti.

Bahreyn ve Gine'den kutlama

Bahreyn Kralı Al Halife, Gine Devlet Başkanı Conde, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Nahda Hareketi ve Hamas'tan tebrik

Tunus Nahda Hareketi lideri Gannuşi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Irak'tan tebrik mesajı

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonucundan dolayı tebrik etti.

Nuceyfi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Türk halkının bu sonuçta gösterdiği güven ve irade, yeni ulusal vizyonla ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda büyük role sahip yeni Türkiye'yi inşa etmede sahip olduğunuz güçlü yönetim yeteneğine sadakatini ifade ediyor." dedi.

Cibuti'den tebrik telgrafı

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti, Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) referandum sonucundan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Merzuki: 15 Temmuz'a cevap niteliğinde

Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Başkanı Muhammed Munsif Merzuki, Türkiye'deki anayasa değişikliğinin, halk oylaması ile kabul edilmesinin, halkın 15 Temmuz'a cevabı olduğunu belirtti.

"Hangi sistem Türkler için daha iyidir? Parlementer mi başkanlık mı? Buna Türklerin kendisinden başka karar verebilecek yok." ifadesini kullanan Marzuki, şunları kaydetti: "Bir demokrat olarak beni ilgilendiren, 60 milyondan fazla Türk sandık merkezlerine gitti. Sonuçlar da Arap Baharı öncesindeki ülkelerde bilindiği gibi, yüzde 90'larda da çıkmadı. Bugün, bazılarının iradelerini tanklarla dayatmaya çalıştığı 15 Temmuz gününü, halkın, seçim sandıklarıyla yıktığı bir cevap niteliğindedir. Halk onları sandıkta bir kez daha hezimete uğratmıştır. Türk halkını canlı ve serpilen demokrasisinden dolayı tebrik ediyorum. Referandumda başarılı olan partileri tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu yeni başarısından dolayı tebrik ediyorum."

İhvan: Türk halkını tebrik ediyoruz

Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması dolayısıyla Türk halkını tebrik etti.

AA muhabirine konuşan İhvan sözcüsü Talat Fehmi, “Türk halkını referandum sonuçlarından dolayı tebrik ediyoruz. Türk halkı dünyaya yeni bir demokrasi dersi vermiştir. O da halkın desteğini arkasına alan liderin bütün güçlükleri aşacağı gerçeğidir.” ifadelerini kullandı.

Pakistan'dan tebrik

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif, Türk mevkidaşlarına gönderdikleri mesajlarda, Türkiye'yi önemli kararından dolayı tebrik etti.

Halk oylamasında anayasa değişikliği için olumlu yönde karar çıkmasının halkın "güçlü Türkiye" arzusunu ortaya koyduğunu vurgulayan Hüseyin ve Şerif, sonucun, Türkiye'nin son 15 yılda elde ettiği etkileyici kazanımları güçlendirmesini ümit ettiklerini ifade etti.

Hüseyin ve Şerif ayrıca, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik bağının gelecekte de güçlenerek devam etmesinin ümit edildiğini kaydetti.