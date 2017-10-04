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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı.

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Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, ikisi firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
 
Mahkeme Başkanı 30 sayfalık kararı okudu.
 
İşte verilen kararlar:
 
- Eski yarbay Hüseyin Yılmaz beraat etti.
 
- Bir numaralı sanık teröristbaşı Fetullah Gülen ile Burkay Karatepe ve Özcan Karacan'ın dosyasının ayrılmasına karar verildi.
 
- 22 sanığa 4'er kez müebbet hapis cezası verildi.
 
- FETÖ'cü Gökhan Sönmezateş'e ağırlaştırılmış müebbet.
 
- Sanıklardan 3 teknisyene müebbet hapis cezası.

AYRINTILAR GELİYOR...

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