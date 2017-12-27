Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tunus'ta devlet nişanı takdim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi tarafından devlet nişanı takdim edildi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından devlet nişanı takdim edildi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
Daha sonra Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devlet nişanı verildi.
Ardından Sibsi, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verdi. Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin eşi Şazliye Kaid es-Sibsi de katıldı.
Erdoğan ve Sibsi, Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tabloları bir süre inceledi.
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