Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğana'a Sudan sokaklarında sevgi gösterisi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Sudana giden Cumhurbaşkanı Erdoğan sokakta ülkede yaşayan Türkler ve Sudan halkı tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan,dün gittiği Sudan'da Cumhurbaşkanı  Ömer El Beşir tarafından havalimanında resmi törenle karşılandı. Erdoğan gelmeden ülkede caddelere  fotoğrafları asıldı, Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlar Erdoğan'a yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundu. Sudan sokaklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi bugün de sürdü. Gittiği her yerde vatandaşlar tarafından karşılandı.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA