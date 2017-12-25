Cumhurbaşkanı Erdoğana'a Sudan sokaklarında sevgi gösterisi

Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan,dün gittiği Sudan'da Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından havalimanında resmi törenle karşılandı. Erdoğan gelmeden ülkede caddelere fotoğrafları asıldı, Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlar Erdoğan'a yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundu. Sudan sokaklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi bugün de sürdü. Gittiği her yerde vatandaşlar tarafından karşılandı.