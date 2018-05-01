Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin büyümesi, kalkınması ve hedeflerine ulaşmasında, emeği ve alın teriyle en büyük paya sahip olan işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum." dedi.
Ülkemizin büyümesi, kalkınması ve hedeflerine ulaşmasında, emeği ve alın teriyle en büyük paya sahip olan işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/S9rcP6IRnv— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Mayıs 2018
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