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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15'inci yıl tweeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15 yıl önce bugün, 'Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.'' paylaşımında bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin kazandığı ilk seçim olan 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümünde Twitter'dan paylaşımda bulundu. "15 yıl önce bugün, 'Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik' ifadesini kullanan Erdoğan ayrıca, "#MilleteHizmetYolunda15Yıl" etiketini de paylaşımına ekledi. AK Partili Erdoğan'ın paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve retweet aldı.

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