Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15'inci yıl tweeti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin kazandığı ilk seçim olan 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümünde Twitter'dan paylaşımda bulundu. "15 yıl önce bugün, 'Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik' ifadesini kullanan Erdoğan ayrıca, "#MilleteHizmetYolunda15Yıl" etiketini de paylaşımına ekledi. AK Partili Erdoğan'ın paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve retweet aldı.

AK Parti 15 yıl sonra bugün de aynı aşkla, milletimizin teveccühü ile, Türkiye için çalışmaya devam ediyor. #MilleteHizmetYolunda15Yıl — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 3 Kasım 2017