Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 tweeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedefleriyle ilgili sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan “Şer odaklarının tüm oyunlarına, tuzaklarına inat, inşallah Yeni Türkiye’nin inşasını hızlandıracak, 2023 hedeflerimize koşacağız” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 mesajları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Terör örgütlerinin ve destekçilerinin amacı, milli birliğimizi tehdit etmek, Türkiye’nin önünü kesmek ve 2023 hedeflerini sabote etmektir. Ekonomide kurulan tuzakları da bölgemizde oynanan oyunları da hep birlikte yerle yeksan edeceğiz. Şer odaklarının tüm oyunlarına, tuzaklarına inat, inşallah Yeni Türkiye’nin inşasını hızlandıracak, 2023 hedeflerimize koşacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomide kurulan tuzakları da bölgemizde oynanan oyunları da hep birlikte yerle yeksan edeceğiz. Şer odaklarının tüm oyunlarına, tuzaklarına inat, inşallah Yeni Türkiye'nin inşasını hızlandıracak, 2023 hedeflerimize koşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terör örgütlerinin hedeflerinin arkasında ekonomik mesajların yer aldığını belirterek, "Terör örgütlerinin ve destekçilerinin amacı, milli birliğimizi tehdit etmek, Türkiye'nin önünü kesmek ve 2023 hedeflerini sabote etmektir.

Terör örgütlerinin hedeflerine ve eylemlerine baktığımızda, işin gerisinde bir ekonomik mesajın da bulunduğunu görüyoruz. Özellikle 2013 yılından beri maruz kaldığımız tüm saldırılar ekonomi boyutuyla kurgulanmakta ve sahnelenmektedir. Ekonomide kurulan tuzakları da bölgemizde oynanan oyunları da hep birlikte yerle yeksan edeceğiz. Şer odaklarının tüm oyunlarına, tuzaklarına inat, inşallah Yeni Türkiye'nin inşasını hızlandıracak, 2023 hedeflerimize koşacağız" dedi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Reina saldırganı böyle Abdulkadir Masharipov böyle yakalandı

Reina saldırganı böyle Abdulkadir Masharipov böyle yakalandı

Youtube izleyerek kendi evini yaptı!

Youtube izleyerek kendi evini yaptı!

1 milyonluk 11 final sorusu

1 milyonluk 11 final sorusu

İşte 81 ilin 2023'te beklenen nüfusu

İşte 81 ilin 2023'te beklenen nüfusu

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Ankara'da doğalgaz patlaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA