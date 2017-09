Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de dünya devlerine 4 trilyon dolarlık çağrı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 72. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde küresel şirketler ve fonların yöneticileriyle buluştu. Erdoğan, piyasa değeri 1.5 trilyon dolar olan küresel şirketler ile dünyada 2.5 trilyon dolarlık portföyü yöneten 70'e yakın şirketin yöneticisine "Türkiye'ye yatırım yapın" çağrısında bulundu. EastWest Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı koordinasyonuyla düzenlenen toplantıda Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı makamı dâhil tüm kurumlarımız vasıtasıyla ülkemizde yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz" dedi.

YATIRIM YAPAN PİŞMAN OLMAZ

Bilişim, ilaç, havacılık, gıda, finans ve enerji başta olmak birçok sektörde faaliyet gösteren firmaların üst düzey temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye'deki yatırım ortamı, yatırım fırsatları, güncel ekonomik gelişmeler ve reformlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Türkiye'de yatırım yapan hiç kimsenin pişman olmadığı mesajını verdi. Türkiye'de ekonomik göstergelerin olumlu seyrettiğini belirten Erdoğan, doğrudan yatırımların ülkeye çekilmesi için önemli reformlar yapıldığını ve bunların devam edeceğini söyledi. Fikri mülkiyet hakları konusunda yeni bir kanun çıkardıklarını anlatan Erdoğan, "Birkaç ay önce de üretim reform paketini çıkardık. Yatırımcılara çeşitli teşvik ve kolaylıklar sağladık" dedi.

VERİLEN ÖNEMİN GÖSTERGESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımcılarla bir araya gelmesinin önemine işaret eden Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun gündemine rağmen yatırımcılarla görüşmesi Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlara vermiş olduğu önemi gösteriyor. Zaten Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yaklaşık 10 yıl önce kurulan ajans ile yatırımcılara verdiği önemi gösterdi. Kuruluşumuzdan bu yana en büyük ilham kaynağımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği ve bizden hiçbir zaman esirgemediği desteği oldu. Biz de bu destekle ülkemizi daha ileri noktalara taşımak ve istihdam sağlayan/ teknoloji transfer eden katma değerli yatırımlar çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

YATIRIM AJANSI'NDAN ABD'DE İLAN

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye'de yatırım olanaklarını tanıtmak için ABD'ninen büyük gazetelerinden The New York Times ve The Wall Street Journal'a da ilan verdi. Osmanlı denizcisi ve kartografı Piri Reis'in 1513 yılında çizdiği dünyaca ünlü haritanın kullanıldığı ilanda,"Vizyoner Yatırımcılar İçin Hiçbir Şey Gizemli Değildir" başlığı kullanıldı. Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için "güvenli bölge" olduğunun vurgulandığı ilanda, Türkiye'nin dinamik ekonomisine dikkat çekilerek, "Şirketinizin geleceğini planlarken, Türkiye'ye daha yakından bakın" çağrısı yapıldı.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

New York'ta düzenlenen toplantıya Boeing, Citigroup, Metlife, GE, Pepsi- Co, Allergan, Cargill, Chevron, UBS, Blackstone, TPI, Oppenheimer, Abraaj, Coca Cola, General Atlantic ve Qinvest gibi devlerin tepe yöneticilerinin yanı sıra ABD Ticaret Odası (US Chamber of Commerce) gibi kuruluşların yöneticileri de katıldı. (Sabah)