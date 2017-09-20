Erdoğan'dan ABD'ye PYD mesajı: Ben de bunu anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Küresel İş Forumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"BEN BUNU ANLAMIYORUM"

Suriye'de DEAŞ terör örgütü var fakat Suriye'nin kuzeyinde de bir başka terör örgütü var. Bu terör örgütü de Türkiye'deki malum PKK terör örgütünün bir yan kuruluşu. PYD/YPG terör örgütü şu anda Amerika'nın Rakka operasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı birlikte mücadele verdiği bir başka terör örgütü. Demokrasiye inanmış bir ülkenin, bir terör örgütüyle iş birliği yaparak, bir başka terör örgütünü yok etmesini ben anlayamıyorum.

"BU SİLAHLARIN YARIN BANA KARŞI KULLANILMAYACAĞINI KİM GARANTİ EDEBİLİR?"

Irak'tan, Suriye'deki bu terör örgütlerine gelen destek 3 bin tırı aşmıştır. Burada tanklar var, toplar var, ağır zırhlı araçlar var, mühimmat var, 3 bin tırın üzerinde. Şimdi ben Türkiye olarak düşünüyorum, Kuzey Suriye'ye gelen tüm bu ağır silahların, yarın bana karşı kullanılmayacağını kim garanti edebilir?

İnsanlar ölüyor ama ses yok! Buna karşı tavrımı koymak zorundayım.

AB verdiği sözleri tutmadı. 6 milyar euro vereceklerini söylediler, 800 milyon dolar geldi.

S-400 KONUSU

Türkiye olarak yanı başımdaki Suriye'de S-400 varken, ben kendim bir S-400'e, belki S-500'e hatta S-600'e sahip olmanın gayreti içerisinde olmak durumundayım.

Bunlar, kendimizi korumaya yönelik atmamız gereken adımlardır. Balistik füzelerle ilgili atmamız gereken adımlar da vardır.

Bunlar bir yöneticinin ülkesini, 80 milyon Türkiye'yi korumak bizim görevimizdir. Bunun için de ne gerekiyorsa A'dan Z'ye bunu yapacağız.