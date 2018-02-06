Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası paylaşım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı’na katılarak partililere hitap etti.Konuşmasından sonra resmi twitter hesabından paylaşım yaptı.

Biz sabırlı bir millet ve sabırlı bir devletiz.

Barış ve huzur için, kendimizle birlikte tüm dostlarımızın da güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmaktan çekinmeyiz.