Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'lilerin saldırısında burnu kırılan Fatih Şahin'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anayasa değişikliği teklifinin maddeleri için yapılan oylamalarda CHP milletvekilleri AK Parti milletvekillerine karşı saldırıya geçti.

Meclis'i savaş alanına çeviren CHP'li vekiller kürsüyü işgal etmeye çalıştı, bu sırada çıkan kargaşada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e sinsice arkadan yaklaşan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara yumruk atıp kaçtı.

GEÇMİŞ OLSUNA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyat edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i evinde ziyaret etti.

Şahin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşık bir saat süren ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da eşlik etti.