Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Santrali müjdesi

Mersin'de yapılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerinin yarın atılacağının müjdesini veren Erdoğan, ''#NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' etiketiyle paylaştığı mesajında ''Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı tweeti kullanıcılar, dakikalar içerisinde beğeni ve retweet yağmuruna tuttu.