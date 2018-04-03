Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Santrali müjdesi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şahsi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mersin'de yapılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerinin yarın atılacağının müjdesini veren Erdoğan, ''#NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' etiketiyle paylaştığı mesajında ''Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı tweeti kullanıcılar, dakikalar içerisinde beğeni ve retweet yağmuruna tuttu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu

Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu

Yıllar sonra bulunan kayıp eşyalar

Yıllar sonra bulunan kayıp eşyalar

Türkiye'de sadece bir tane kaldı

Türkiye'de sadece bir tane kaldı

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA